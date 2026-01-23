박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"

최종수정 2026-01-23 09:24

박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"

[스포츠조선 조윤선 기자] '그것이 알고 싶다'에서는 유명 연예인들을 상대로 불법 의료행위를 해왔다는 '주사 이모' 논란의 실체를 파헤친다.

24일 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 박나래와 주사 이모를 둘러싼 논란을 파헤치는 한편, 불법 의료행위의 실태와 감춰진 커넥션을 추적한다.

라디오와 예능에서 '꽈추형'으로 활동하며 유명세를 탄 비뇨의학과 홍성우 전문의. 그는 지난해 11월, 지인으로부터 한 여성을 소개 받았다고 한다. 강남에 있는 성형외과의 대표이자, 외국인 환자를 유치하는 회사의 대표라고 스스로를 소개했다는 40대 여성 이 씨였다.

홍 원장의 병원을 찾아와 국외 병원 진출 사업을 제안했다는 이 씨. 홍 원장은 "외국에 의사들을 초빙해서 병원을 꾸리고 있다고. 투자를 많이 받았대서 사업적으로 대단한 사람이구나 (싶었다)"고 전했다. 소개해준 지인도 아는 성형외과 언니라고 얘기했고, 홍 원장이 대화를 나눴을 때도 충분히 의사 같아 보였다고 한다. 그런데 며칠 뒤, 이 씨가 수상한 타이틀과 함께 뉴스에 떠들썩하게 등장했다.

절정의 인기를 구가하다, 전 매니저들이 갑질 의혹을 폭로하면서 논란에 휩싸인 개그우먼 박나래. 그녀를 둘러싼 논란 중 하나가 병원이 아닌 곳에서, 의사 면허가 없는 이로부터 약을 받거나 주사나 링거를 맞았다는 것인데, 당사자가 이 씨로 밝혀진 것이다.


박나래, '꽈추형'에도 '주사 이모' 소개했는데.."진짜는 따로 있다"
홍 원장에게 이 씨를 소개해준 지인도 박나래였다. 그녀뿐 아니라 다른 유명 연예인들도 이 씨가 의사인 줄 알고 의료행위를 받았다는 입장을 내놓으면서 논란은 커졌는데, 이른바 '주사 이모'로 지목된 이 씨는 억울하다며 제기된 의혹을 반박했다.

제작진이 어렵게 만난 이 씨의 남편은, 아내에게 제기된 주사 이모 논란은 말도 안 된다고 반박했다. 이 씨 남편은 "3년 전에 박나래 씨가 집에 딱 한 번 왔어요. 저희는 주사 이모 아니고, 진짜 주사 이모는 따로 있어요"라고 말했다. 중국의 병원에서 교수로 임명될 만큼 의사 면허가 있고, 친분이 있는 연예인들에게 일회성 호의를 베풀었을 뿐 불법 의료행위를 하지 않았다는 것이다.

연예인들에게 오히려 진짜 주사 이모는 따로 있다는 이 씨 측 주장은 사실일까. 주사 이모의 정체는 무엇이고, 그들은 어디서 어떻게 많은 약물과 주사제를 구할 수 있는 걸까. 24일(토) 밤 11시 10분에 방송되는 SBS '그것이 알고 싶다'에서 볼 수 있다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 日 아사다 마오 향한 솔직한 속내 "집요한 비교에 못 친해져, 은퇴후 각자 잘산다”

2.

"시母=숙주" 이숙캠 '걱정부부', 결국 이혼한다 "방송용 아닌 진짜 가사조사"

3.

'44세' 김대호, ♥41세 메이크업 아티스트와 핑크빛.."예쁘고 참해" 박호산 중매 성사(홈즈)

4.

91세 이용식 장모, 충격적 동안..."미스코리아 권유받고 지금도 자기관리 철저"(종합)

5.

윤일상, 박나래·조진웅 사건에 "사실 확인도 전에 악마화, 지켜볼 수는 없냐"(프로듀썰)

연예 많이본뉴스
1.

김연아, 日 아사다 마오 향한 솔직한 속내 "집요한 비교에 못 친해져, 은퇴후 각자 잘산다”

2.

"시母=숙주" 이숙캠 '걱정부부', 결국 이혼한다 "방송용 아닌 진짜 가사조사"

3.

'44세' 김대호, ♥41세 메이크업 아티스트와 핑크빛.."예쁘고 참해" 박호산 중매 성사(홈즈)

4.

91세 이용식 장모, 충격적 동안..."미스코리아 권유받고 지금도 자기관리 철저"(종합)

5.

윤일상, 박나래·조진웅 사건에 "사실 확인도 전에 악마화, 지켜볼 수는 없냐"(프로듀썰)

스포츠 많이본뉴스
1.

무슨 서류를 안 가져갔길래 美 정치거물이 개입했나? SF 이정후 LA 공항서 1시간 억류...시즌 액땜?

2.

[속보]4년 만에 이별 '오피셜' 공식 발표, 'UCL 5회 우승' 월클 떠난다, 올 시즌 이후 맨유와 작별..."이 팀, 죽을 때까지 사랑할 것"

3.

[오피셜]'월클' 카세미루, 올 여름 맨유 떠난다..."맨유 평생 내 마음속에 있을 것"

4.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 예고...ATM "860억도 안 비싸" 선언→이유는 "엄청난 마케팅 가치"

5.

대반전! 이강인, 파리지옥 탈출법 있다! 佛언론 '선수가 직접 이적요청하면 상황 달라질 수 있어'...아틀레티코는 870억도 안아깝다 '장전'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.