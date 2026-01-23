[인터뷰③] '이사통' 고윤정 "블랙핑크·아이브 영상 참고했지만…레카 서기 전엔 긴장돼"

|
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 고윤정이 '이 사랑 통역 되나요?' 속 레드카펫 신 준비 과정을 떠올렸다.
고윤정은 23일 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 스포츠조선과 만나 "블랙핑크나 아이브 영상을 레퍼런스로 참고하면서 레드카펫 신을 준비했다"라고 했다.
고윤정은 작품에 합류하게 된 계기에 대해 "4부까지 대본을 읽고 참여하기로 마음을 먹었다. 통역사와 톱스타의 만남이 너무 흥미로웠다"며 "저도 배우이다 보니, 현실적이면서도 비현실적인 사연이 재밌었다. 보통 작품의 대본이 들어오면 초반까지만 받고, 뒤에는 시청자 분들과 같은 마음으로 본다. 뭔가 이번 작품은 재밌기도 하면서, 동시에 부담도 됐다. 저한테 역할이 더 주어졌으니까, 이걸 잘 해내야만 시청자들도 긍정적으로 받아들이실 것 같았다. 또 워낙 새로운 도전에 불편해하지 않는 편이라, 설레는 마음으로 임했다"고 밝혔다.
이어 극 중 레드카펫 신 촬영 비하인드에 대해 "저는 워낙 레드카펫 서기 전부터 긴장을 많이 하다 보니, 선배들의 영상을 찾아봤다. 또 아이돌 분들이 공항에서 기다리는 팬 분들에게 인사하는 모습도 찾아봤는데, 그 중에서 블랙핑크나 아이브 영상을 많이 참고했다"고 전했다.
마지막으로 차무희와 도라미 중 어떤 캐릭터가 더 연기하기 편했는지 묻자, 고윤정은 "도라미가 더 편했다. 제가 돌려말하는 걸 못하고, 상대방이 돌려 말해도 잘 못알아듣는다. 무희의 경우는 워낙 돌려 말하니까, 이 친구가 말한 의미를 해석하느라 시간이 좀 더 걸렸다. 도라미는 자유로운 영혼이면서 직설적이고, 앞 뒤가 똑같고 단순하니까 연기를 하는 게 더 편했다"고 말했다.
