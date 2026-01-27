'우주를 줄게' 배인혁 "까칠거리고 툴툴거리는 캐릭터, 이유 알고선 마음 아팠다"

기사입력 2026-01-27 14:48


사진 제공=tvN

[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 배인혁이 '우주를 줄게'에서 자신이 맡은 캐릭터에 대해 소개했다.

배인혁은 27일 진행된 tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 온라인 제작발표회에서 "태형이는 사랑을 받은 적이 없어서 까칠하고 툴툴거리는 캐릭터"라며 "캐릭터를 이해하고 나서 더 애정이 갔고 마음도 아팠다"라고 했다.

'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린 작품이다. 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡았으며, 수진 작가와 신이현 작가가 공동 집필을 맡았다.

사진 작가 어시스턴트 선태형을 연기한 배인혁은 "태형이를 연기하면서 '왜 이렇게 툴툴거리고 까칠할까' 싶었다. 촬영하고 대본을 읽으면서 까칠한 이유를 찾아나갔다. 태형이가 까칠하고 사람을 멀리하면서 벽을 둘 수밖에 없는 이유를 알게 된 후, 더 애정이 가기도 하고 마음도 아팠다. 이 친구를 잘 표현해서 사람들에게 공감을 받고 위로를 주고 싶단 생각이 들었다"고 전했다.

이어 작품의 관전포인트에 대해서도 이야기했다. 배인혁은 "가장 큰 변화는 태형이에게 같이 지내는 사람이 생겼다는 점이다. 현진이랑 우주와 함께 지내면서 마음의 문을 연다. 태형이는 사랑을 받은 적이 없기 때문에 반대로 줄 줄도 모르는 캐릭터다. 현진이랑 우주랑 같이 지내면서 사랑을 표현하는 방법도 배우고 마음을 열 줄도 알고, 양보할 줄도 알게 된다"고 설명했다.

한편 '우주를 줄게'는 2월 4일 오후 10시 40분 tvN에서 첫 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

