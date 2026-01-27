[SC현장] "멸종위기 사랑 같은 판타지"…배인혁♥노정의 '우주를 줄게', 힐링 육아 로코 온다(종합)

[스포츠조선 안소윤 기자] 사랑스러우면서도 힐링 가득한 로맨틱 코미디 드라마가 온다. '우주를 줄게'가 첫 방영을 앞두고 시청자들의 관심을 한 몸에 받고 있다.
tvN 새 수목드라마 '우주를 줄게' 온라인 제작발표회가 27일 진행됐다. 현장에는 배우 배인혁, 노정의, 박서함과 이현석 감독, 정여진 감독이 참석했다.
'우주를 줄게'는 첫 만남부터 꼬인 사돈 남녀가 하루아침에 20개월 조카 우주를 키우게 되면서 벌어지는 좌충우돌 동거 로맨스를 그린 작품이다. 이현석 감독과 정여진 감독이 메가폰을 잡았으며, 수진 작가와 신이현 작가가 공동 집필을 맡았다.
이 감독은 작품에 대해 "가족 없이 자란 태형과 언니의 사랑을 받고 자란 현진이 하늘에서 뚝 떨어진 조카를 키우면서 벌어지는 이야기를 사랑스럽게 담았다"며 "많은 분들이 시간 가는지 모르고 보실 수 있을 것 같다"고 소개했다.
정 감독도 "꿈도 사랑도 아이도 상상하기 어려운 청춘들에게 어찌 보면 멸종위기의 사랑 같은 판타지스러운 착한 이야기로 다가갈 것"이라며 "보시는 분들이 한 번쯤 꿈꿔볼 수 있는 이야기라고 생각하실 수 있을 정도로 작품을 재밌게 만들려고 했다"고 강조했다.
사진 제공=tvN
사진작가 어시스턴트 선태형을 연기한 배인혁은 "태형이를 연기하면서 '왜 이렇게 툴툴거리고 까칠할까' 싶었다. 촬영하고 대본을 읽으면서 까칠한 이유를 찾아나갔다. 태형이가 까칠하고 사람을 멀리하면서 벽을 둘 수밖에 없는 이유를 알게 된 후, 더 애정이 가기도 하고 마음도 아팠다. 이 친구를 잘 표현해서 사람들에게 공감을 받고 위로를 주고 싶단 생각이 들었다"고 전했다.
이어 작품의 관전포인트에 대해 "가장 큰 변화는 태형이에게 같이 지내는 사람이 생겼다는 점이다. 현진이랑 우주와 함께 지내면서 마음의 문을 연다. 태형이는 사랑을 받은 적이 없기 때문에 반대로 줄 줄도 모르는 캐릭터다. 현진이랑 우주랑 같이 지내면서 사랑을 표현하는 방법도 배우고 마음을 열 줄도 알고, 양보할 줄도 알게 된다"고 설명했다.
사진 제공=tvN
BS푸드 계약직 사원 우현진 역을 맡은 노정의는 "원래는 작품을 고를 때 캐릭터를 중심으로 많이 본다. 근데 이번에는 우주라는 존재에 크게 끌렸다. 우주가 주는 사랑스러우면서 로맨틱하고 코미디한 분위기는 다를 거라고 생각했다"며 "또 이 대본을 선택한 이유 중 하나는 현실적인 제 나이 또래들의 모습을 잘 담아낼 수 있을 것 같았다"고 밝혔다.
이어 자신이 맡은 캐릭터의 매력에 대해 "아무래도 사랑스러움이지 않을까 싶다. 언니를 통해 사랑을 많이 받고 자라서 정말 사람 자체가 사랑으로 가득하다"고 자신했다.
사진 제공=tvN
박서함은 BS푸드 기획3팀 팀장 박윤성으로 분했다. 그는 작품에 참여한 이유에 대해 "로코 장르에 도전하고 싶었고, 제 예상보다 더 예쁘고 사랑스러운 스토리가 담겨있었다"고 밝혔다.
이어 자신이 연기한 캐릭터에 대해선 "윤성이의 첫인상은 사실 쉽지 않았다. 너무나 완벽한 남자이기도 하고, 자기감정에 솔직하면서 자신감도 넘쳐서 이 멋짐을 어떻게 표현해야 할까 싶었다. 이 솔직한 친구가 첫사랑 현진이를 만나고 나서부터 다양한 감정을 보여준다"고 귀띔했다.
박서함, 노정의, 이현석 감독, 정여진 감독, 배인혁(왼쪽부터). 사진 제공=tvN
마지막으로 정 감독은 작품에 참여한 배우들을 향한 극찬도 아끼지 않았다. 먼저 배인혁에 대해 "태형이는 어린 시절부터 아픔이 있기 때문에 자기만의 공간을 중요하게 생각한다. 그런 캐릭터가 불편하게 그려질 수도 있을 텐데, 배인혁이 굉장히 섬세하고 디테일한 연기로 잘 살렸다. 표현의 깊이도 있어서 응원해 주고 싶은 매력적인 캐릭터로 만들었다. 20대 남자 배우 중 독보적으로 영리하고, 스펙트럼도 넓다. 제가 현장에서 가장 의지를 많이 했다"고 말했다.
이어 노정의와 박서함에 대해 "노정의는 MZ여신, 청초하고 신비로운 분위기라고 생각했다. 근데 막상 만나 보니 깜짝 놀랄 정도로 털털하더라. 현장에서 책임감이 강했고, 프로 의식도 있어서 제가 생각했던 이미지와 많이 달라서 신기했다. 본인의 성격이 캐릭터에도 잘 스며들었다. 박서함은 현장에서 저를 가장 웃게 해 준 배우다. 그냥 보기만 해도 완벽한 비주얼로 웃음을 자아낸다. 세 배우와 함께해서 행복했다"고 전하며 시청자들에게 기대를 당부했다.