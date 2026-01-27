서브컬처 게임 '블루 아카이브', 메인 스토리 '흘러간 시간들의 오라토리오 편' 업데이트

넥슨은 27일 서브컬처 게임 '블루 아카이브'에 메인 스토리 Vol.6 '흘러간 시간들의 오라토리오 편' 제1장 '경계 너머의 풍경'을 업데이트 한다고 밝혔다.

이번 메인 스토리는 '에덴조약 편'에서 적대 세력으로 등장했던 '아리우스 분교'의 학생들이 주인공으로 등장하며, '아리우스 분교'와 '트리니티 종합학원' 간의 갈등과 해결 과정을 중심으로 학생들이 상처를 마주하고 본분을 되찾아가는 이야기를 감상할 수 있다. 이번 스토리는 2월 3일부터 총 3장에 걸쳐 순차적으로 업데이트될 예정이며, '스바루', '마이아' 등 '아리우스 분교' 학생들의 개성 넘치는 서사를 만나볼 수 있다.

이와 함께 신규 캐릭터 '미사키(수영복)'를 새롭게 추가하고 미니게임 'Hi-Lo Ha-Lo'를 업데이트했다. '미사키(수영복)'는 '아리우스 스쿼드' 소속의 폭발 타입 딜러로, 휴대용 미사일 '세인트 프레데터'를 고유 무기로 사용한다. 원형범위 내의 적에게 대상이 보유한 해로운 효과 개수에 따라 추가적인 피해를 입히는 'EX 스킬'을 구사해 다른 캐릭터와의 협동 공격을 통한 대규모 전투에 유리한 점이 특징이다.

미니게임 'Hi-Lo Ha-Lo'는 경로를 따라 기지로 침입하는 적을 격퇴하는 타워 디펜스 형식으로 진행된다. '게임 부스 이용권'을 사용해 참여 가능하며, 보유한 캐릭터의 특성을 활용한 전략적 배치의 재미를 느낄 수 있다. 스테이지 완료 시 '아츠코(수영복)의 엘레프'를 얻을 수 있고, 임무 완료 시 '청휘석', '비의서', '크레딧 포인트' 등의 다양한 보상을 획득할 수 있다.

넥슨은 이번 메인 스토리 업데이트를 기념해 2월 3일부터 3월 10일까지 '아리우스 자치구 긴급 수업 미션'을 진행한다. 일자별 임무 완료 시 각 등급의 '오파츠 랜덤권', '강화석', 아리우스 학생 수첩' 등 다양한 보상을 얻을 수 있으며, '아리우스 학생 수첩' 100개를 모으면 '10회 모집 티켓 1개'로 교환할 수 있다.


