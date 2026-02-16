[밀라노 LIVE]설마 韓 설상 최초 멀티 메달? '빅에어 銅' 유승은, 슬로프스타일도 잘한다! 예선 3위로 결선 진출

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'설상 기대주' 유승은(성복고)이 또 하나의 메달에 도전한다.
유승은은 16일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 대회 여자 슬로프스타일 예선에서 76.8점을 기록, 30명의 출전 선수 중 3위에 오르며 12명이 겨루는 결선에 진출했다.
당초 현지시각 16일에 예정이었던 이번 예선은 리비뇨 기상 악하로 하루 당겨진 15일에 열렸다. 선수들은 1, 2차 시기에 걸쳐 더 나은 점수를 얻은 상위 12명이 결선에 오른다.
유승은은 1차 시기 안정적인 착지와 함께 뛰어난 경기력으로 선전했다. 2차 시기에서는 레일 구간에서 삐끗한 순간도 있었으나, 안정감 있게 코스를 마무리하며, 최종 3위로 예선을 마쳤다. 1위는 조이 사도스키 시넌, 2위는 무라세 고코모가 차지했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
유승은은 이미 동메달을 목에 걸었다. 지난 10일 이탈리아 리비뇨 스노 파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 동메달을 수확했다.
유승은은 1차 시기에서 백사이드 트리플콕 1440도 기술을 완벽하게 성공시켰다. 점프 높이는 5.5m, 점프 거리는 29.2m에 달했다. 공중에 무려 2.3초간 머물렀다. 87.75점을 받으며 2위에 올랐다. 2차 시기에도 완벽했다. 프런트사이드 트리플콕 1440도 기술을 멋지게 마무리했다. 1, 2차 시기 합계 171.00점을 받으며 1위로 올라섰다. 점프 높이는 5.8m로 더 높아졌고, 점프 거리도 29.0m였다. 유승은은 보드를 던지며 완벽 연기를 자축했다. 3차 시기에서 20.75점을 얻었다. 결선에서는 1, 2, 3차 시도를 한 뒤 가장 높은 점수의 두 시도를 합산한 점수를 기준으로 메달리스트를 가린다. 이때 가장 높은 점수 2개는 반드시 점프가 서로 다른 방향이어야 한다.
일본의 무라세 코코모가 3차 시기에서 89.25점을 기록하며 합계 179.00점으로 1위로 뛰어올랐다. 뛰기 전 이미 포디움을 확정지었다. 유승은은 마지막 차례에서 3차 시기를 뛰었다. 금메달을 위해서 앞선 점프보다 8.25점이 더 필요했다. 승부수를 띄웠다. 프런트사이드 트리플콕 1440도를 뛰었지만, 착지에서 아쉬움을 보였다. 유승은은 1차와 2차 시기를 합산해 171.00점을 얻었다. 동메달이었다. 2위는 172.25점을 기록한 뉴질랜드의 조이 사도스키 시노트였다.