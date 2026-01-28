[일문일답] '아이돌아이' 최수영 "♥김재영 덕질로 팬들 마음 이해"

|
[스포츠조선 문지연 기자] 배우 최수영이 '아이돌아이'를 마쳤다.
최수영은 '아이돌아이'를 떠나보내며 아쉬운 마음을 일문일답으로 대신했다. 시원섭섭한 마음과 동시에 시청자들의 사랑 덕분에 캐릭터를 잘 떠나보낼 수 있을 것 같다고 밝힌 최수영은 "'아이돌아이'가 전하고자 했던 사랑과 신뢰의 힘이 시청자분들께 작은 위로가 되었기를 바랍니다. 활짝 꽃이 핀 배롱나무처럼, 여러분도 늘 꽃길만 걸으시길 바랄게요."라며 시청자들에게도 따스한 응원을 남겼다.
- 맹세나는 사건 앞에서는 냉철하고 이성적이었지만, 도라익의 아픔을 어루만져 주는 따뜻한 모습도 인상적이었다. 맹세나의 매력은 무엇이었나?
덕질 외의 모습은 언뜻 차가운 것처럼 보이지만 자신만의 명확한 기준과 방식으로 사람과 일을 대하고, 덕질 할 때는 온전한 행복함과 사랑을 느끼고 힐링하는, 그런 순수함을 가진 인물이라고 생각합니다. 그래서 일할 땐 프로페셔널 하지만, 좋아하는 사람을 떠올릴 땐 사랑이 넘치는 인물, 그 갭이 세나의 가장 큰 매력이라고 생각했습니다.
- 미스터리 법정 로맨스라는 새로운 장르에 도전했다. '아이돌아이'에 임하면서 '이 모습만큼은 꼭 보여드리고 싶다'라고 생각한 부분 혹은 특별한 목표가 있었는지?
이토록 강한 과거 서사를 지닌 인물을 만나본 건 처음인 것 같아요. 그동안 비교적 밝은 역할을 많이 해왔는데, 세나는 제가 연기한 캐릭터 중에서도 가장 내면이 단단하고 중심이 쉽게 흔들리지 않는 인물이었습니다. 그래서 그런 단단한 내면을 가진 세나를 보여주고 싶었고, 사건이 계속 이어지는 전개 속에서 세나가 이야기의 중심을 잡아주길 바랐어요. 동시에 그런 세나 역시 자신만의 방식으로 성장해 나가야 한다고 생각했습니다. 회마다 사건 전개가 이어지는 구조이다 보니, 사이사이에 징검다리를 놓듯 감정선을 자연스럽게 연결하는 과정이 중요했어요. 특히 세나와 라익이의 멜로 감정선도 무리 없이 이어져야 했기 때문에, 현장에서 많은 논의를 했습니다. 모두가 납득할 수 있어야 한다고 생각했어요. 그래서 리허설도 많았고, 아이디어를 공유하는 시간이 많았던 현장이었던 것 같아요. 작품을 하다 보면 늘 '이렇게 해볼걸, 저렇게 해볼걸' 하는 아쉬움이 남기 때문에, 저는 웬만하면 '일단 말해보자' 주의거든요. 다행히 감독님께서 배우들에게 맡겨주시는 부분이 많아서, 그런 점에서 굉장히 자유로운 현장이었습니다.
- 데뷔 후 팬분들의 많은 사랑을 받는 아티스트로 활약했는데, 이번 작품에서는 반대로 무조건적인 지지와 사랑을 보내는 팬의 입장이었다. 맹세나를 연기하며 팬분들의 사랑에 대해 공감하거나 새롭게 느꼈던 부분이 있을지?
저는 늘 무대에 서는 입장이었지, 누군가를 열렬히 응원하는 사람이 되어본 적은 없었기에 역할이 완전히 뒤바뀐다는 점이 새로웠습니다. 하지만 동시에 제가 가장 많이, 그리고 가까이에서 관찰해 온 존재가 바로 '팬'이었기에 자신감도 있었습니다. 팬들이 어떤 마음으로 상대를 바라보는지, 어떤 방식으로 애정을 표현하는지 잘 알고 있었으니까요.
이번 역할을 통해 팬들의 사랑을 다시금 깊이 느낄 수 있었어요. 팬레터에 담긴 따뜻한 말들, 배려와 걱정 같은 감정들을 떠올려보면, 때로는 오랜 시간 대화를 나눈 사람보다도 팬들이 저를 더 잘 알고 있다고 느끼는 순간이 있거든요. 팬이라는 존재는 단순히 스타가 보여주고 싶어 하는 모습만 보는 것이 아니라, 그 사람의 모든 행동을 오랫동안 지켜보며 감정 상태나 내면의 성장까지 느끼게 되는 것 같아요. 그런 경험과 생각들이, 극 중 인물에 대해 초반에는 의심하다가 점차 확신을 갖게 되는 세나의 감정선을 표현하는 데 큰 밑바탕이 되었습니다.
- 배우로서 끊임없이 도전하며 연기 세계를 확장해 나가고 있는데, 새해를 맞아 앞으로 어떤 배우가 되고 싶은지 목표를 살짝 공개한다면?
늘 하는 생각이지만, 자기만의 리듬을 가진 배우가 되고 싶다는 목표가 있어요. 세나는 저만의 리듬을 구축해 보는 것에 도전했던 작품이었습니다. 예전에는 사람들이 좋아할 만한 템포와 연기를 먼저 고민했다면, 이번에는 세나라는 캐릭터와 작품의 의도, 그리고 감독님의 의견에 맞춰 저만의 템포를 찾아가는 과정을 공부할 수 있었던 것 같아요. 이런 시도들이 쌓이고 확장된다면, 언젠가는 제 고유한 템포를 분명히 찾을 수 있을 거라고 생각합니다.
- 마지막으로 '아이돌아이'와 '맹세나'를 사랑해 주신 시청자분들께 한 마디.
2025년의 마지막과 2026년의 시작을 시청자 여러분과 함께할 수 있어 설레고 기쁜 작품이었습니다. 작품을 통해 하고 싶은 이야기를 전할 수 있다는 건 참 매력적인 것 같아요. 아이돌아이가 전하고자 했던 사랑과 신뢰의 힘이 시청자분들께 작은 위로가 되었기를 바랍니다. 활짝 꽃이 핀 배롱나무처럼, 여러분도 늘 꽃길만 걸으시길 바랄게요.