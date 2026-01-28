'사랑을 처방해 드립니다' 한준서 감독 "벌써 세 번째 주말극, 박지숙 작가와의 인연으로 성사"

28일 더 세인트 웨딩에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'의 제작발표회. 왼쪽부터 김승수 진세연 유호정 한준서 연출 소이현 박기웅 김형묵이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.28/
[스포츠조선 안소윤 기자] 한준서 감독이 '사랑을 처방해 드립니다' 연출 배경을 전했다.
한준서 감독은 28일 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 언론 제작발표회에서 "이번이 벌써 세 번째 주말드라마 연출"이라며 "박지숙 작가와의 인연으로 자신 있게 임했다"라고 했다.
'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다. '진짜가 나타났다!', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' 등을 연출한 한준서 감독과 '옥씨부인전', '엉클', '내 생애 봄날' 등을 집필한 박지숙 작가가 의기투합했다.
그는 연출을 맡게 된 계기에 대해 "벌써 세 번째 주말드라마인데, 이번 드라마는 박지숙 작가와의 인연 덕분에 성사됐다. 마침 박 작가가 KBS 주말드라마를 쓰고 싶어 했고, 또 여러 가지로 운이 좋았다. 편성도, 타이밍도 잘 맞아서 제작을 하게 됐다"며 "박 작가가 전통적인 KBS 주말드라마 느낌의 대본을 잘 써줄 거라 믿었기 때문에 자신 있게 시작하게 됐다"고 밝혔다.