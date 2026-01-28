"현장에서 의지 많이 해"…진세연♥박기웅, '각시탈' 이후 14년만 재회 어땠나 ('사랑을 처방해 드립니다')

28일 더 세인트 웨딩에서 열린 KBS 2TV 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다'의 제작발표회. 박기웅, 진세연이 포즈를 취하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.01.28/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 진세연과 박기웅이 드라마 '각시탈' 이후 14년 만에 '사랑을 처방해 드립니다'로 재회한 소감을 전했다.
진세연과 박기웅은 28일 열린 KBS2 새 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 언론 제작발표회에서 "촬영장에서 서로에게 의지를 많이 했다"라고 했다.
'사랑을 처방해 드립니다'는 30년 동안 악연으로 얽혔던 두 집안이 오해를 풀고 서로의 상처를 보듬으며, 결국 하나의 가족으로 다시 태어나는 패밀리 메이크업 드라마다. '진짜가 나타났다!', '사랑은 뷰티풀 인생은 원더풀' 등을 연출한 한준서 감독과 '옥씨부인전', '엉클', '내 생애 봄날' 등을 집필한 박지숙 작가가 의기투합했다.
진세연은 의대생 출신 태한 그룹의 의류 디자이너 공주아로, 박기웅은 극 중 패션 트렌드와 경영 감각을 두루 갖춘 태한 그룹 패션사업부 총괄이사 양현빈으로 분했다.
두 사람은 2012년 방영된 KBS2 드라마 '각시탈' 이후 14년 만에 재회해 기대를 모으고 있다. 진세연은 "너무나 반가웠고, '각시탈' 촬영 당시 기웅 오빠한테 고마웠던 기억이 많았다. 현장에서 오빠의 따뜻한 도움을 받았다. 저도 이제야 좀 주변을 돌아볼 여유가 생겼는데, 오빠를 보니 저는 아직 멀었구나 싶었다. 오빠는 예나 지금이나 저에게는 늘 어른스러운 선배"라고 애정을 표했다. 이를 들은 박기웅은 "저에게 그런 오빠가 되어달란 뜻인 것 같다(웃음). '각시탈' 촬영 당시 진세연 씨가 법적으로 미성년자였다. 생일이 빠른이어서 대학에 입학하긴 했는데, 그땐 농담하기엔 너무 어린 동생의 느낌이었다. 이제는 진세연 씨가 연차도 많이 쌓였고, 후배 배우들에겐 선배가 되었다 보니 많이 유연해졌더라. 저도 현장에서 많이 의지했다"고 고마움을 전했다.
그러면서 "저희가 14년 만에 처음 만난 건 아니다. 서로 연락을 자주 하며 지냈고, 진세연 씨가 제 개인 전시회에 놀러 오고 그랬다. 저희 드라마는 가족극이지 않나. 그런 친분이 현장에서 긍정적으로 다 발현될 거다. 그동안의 쌓아온 시간들을 감안하고 현명하신 감독님께서 저희를 캐스팅하신 것 같다"고 덧붙였다.