최진혁·오연서 로코 통했다…‘아기가 생겼어요’ 116개국 1위 돌풍

[스포츠조선 조민정 기자] 배우 최진혁과 오연서가 호흡을 맞춘 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'가 국내를 넘어 글로벌 시장에서도 심상치 않은 반응을 끌어내고 있다. 로맨틱 코미디 장르 특유의 경쾌한 매력에 빠른 전개가 더해지며 입소문이 빠르게 확산되는 분위기다.
'아기가 생겼어요'는 결혼은 선택지에서 지워버린 두 남녀가 하룻밤의 일탈 이후 예상치 못한 관계 변화와 마주하며 사랑으로 역주행하는 로맨틱 코미디다. 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한 작품으로 방송 전부터 관심을 모았고 첫 방송 이후 반응은 기대 이상이다.
특히 해외 시청자들의 반응이 뜨겁다. 글로벌 OTT 라쿠텐 비키에 따르면 '아기가 생겼어요'는 방영 첫 주 시청자 수 기준 미주, 유럽, 오세아니아, 동남아시아 지역에서 주간 1위를 차지했다. 중동과 인도 지역에서도 TOP5에 오르며 글로벌 흥행력을 입증했다. 미국, 브라질, 프랑스, 아랍에미리트, 태국, 필리핀 등 총 116개국에서 시청자 수 기준 1위를 기록했다.
일본 반응 역시 눈길을 끈다. 일본 온라인 스트리밍 서비스 U-NEXT에서는 28일 기준 2주 연속 한류 드라마 랭킹 1위에 오르며 꾸준한 화제성을 이어가고 있다.
이 같은 반응의 배경에는 1월 17일 첫 방송 이후 두준 역의 최진혁과 희원 역의 오연서가 보여주는 속도감 있는 관계 변화가 있다. 하룻밤의 우연에서 시작된 인연이 사랑으로 번져가는 과정, 지루할 틈 없는 전개가 시청자의 몰입도를 끌어올리고 있다. 여기에 설렘을 자극하는 두 배우의 케미스트리와 개성 있는 캐릭터 플레이가 더해지며 K-로코의 정석을 보여주고 있다는 평가다.
한편 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요'는 매주 토요일과 일요일 오후 10시 30분에 방송된다. 조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com