틱톡, 韓브랜드 글로벌 성장 지원 본격화…국내 기업 대상 '틱톡샵 US 커넥트' 개최 [고재완의 K-ShowBIZ]

기사입력 2026-01-29 14:12


박상협, 틱톡 코리아 글로벌 비즈니스 솔루션 이커머스 클라이언트 파트너가 '틱톡샵 US 커넥트' 행사에서 발표하는 모습. 사진=틱톡코리아

[고재완의 K-ShowBIZ] 틱톡(TikTok)이 국내 브랜드의 미국 시장 진출과 성장을 지원하기 위해 '틱톡샵 US 커넥트(TikTok Shop US Connect)'를 27일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최했다.

'글로벌 셀러 성장 및 에이전시 매칭 데이'를 주제로 열린 이번 행사는 미국 틱톡샵 진출을 준비하거나 성장을 확대하고자 하는 한국 기업을 대상으로, 콘텐츠 활용법부터 에이전시 매칭까지 실질적인 실행 방안을 제시하는 자리였다. 틱톡은 교육 및 전략 공유 세션과 미국 기반 틱톡샵 에이전시와의 1:1 매칭 프로그램을 진행해, 국내 브랜드들이 콘텐츠 운영 방식과 크리에이터 협업 구조를 체계적으로 이해하고, 이를 실제로 사업에 적용할 수 있도록 지원했다.


틱톡이 27일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최한 '틱톡샵 US 커넥트' 행사 전경. 사진=틱톡코리아
현장에서는 미국 틱톡샵의 전반적인 구조와 성장 전략을 설명해, 틱톡샵이 익숙하지 않은 업체들에 보다 손쉽게 진입할 수 있는 경로를 열었다. 틱톡은 미국 현지에 특화된 콘텐츠 기획 및 운영 방식과 어필리에이트 구조, 주요 시즌을 반영한 2026년 방향성을 소개하며, 브랜드의 효율적인 시장 안착에 꼭 필요한 노하우도 함께 전달했다.

이번 행사는 단순한 정보 전달을 넘어 브랜드와 미국 틱톡샵 진출을 지원하는 에이전시 간의 실질적인 협업 성사를 목표로 기획됐다. 참여 에이전시들은 각 사가 가진 운영 역량과 협업 구조를 중심으로 틱톡샵에서의 성장을 위한 자신들의 전략을 설명하고, 보유 크리에이터 네트워크 및 콘텐츠 제작 능력을 성공 사례로 입증했다. 이후 행사장에 마련된 에이전시 부스에서는 브랜드와 에이전시가 1:1로 만나 콘텐츠 제작 방향과 범위, 운영 구조 등 구체적인 협업 방안 논의를 통해 최적의 파트너 선정을 위한 기회로 삼았다.

틱톡은 체계적인 콘텐츠 가이드, 연간 마케팅 로드맵, 캠페인 실행법 등 즉시 적용 가능한 실무 자료로 참가 기업들이 틱톡샵을 빠르고 효율적으로 활용할 수 있는 기초를 제공한다. 향후에도 입점 업체의 성장 과정을 꾸준히 지원해 브랜드의 틱톡샵 입점이 지속적인 성공으로 이어질 수 있도록 한다는 계획이다.


틱톡이 27일 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스에서 개최한 '틱톡샵 US 커넥트' 행사 전경 . 사진=틱톡코리아
틱톡 코리아 조미현 에이전시 파트너십 총괄은 "이번 프로그램은 틱톡샵에 대한 우리 기업들의 실질적인 이해를 높이고, 진입 초기부터 신뢰할 수 있는 파트너와 연결될 수 있도록 설계했다"라며, "앞으로도 틱톡은 에이전시와 함께 브랜드들이 틱톡샵 진출 이후에도 콘텐츠 운영과 크리에이터 협업을 안정적으로 확장해 나갈 수 있도록 지원할 것"이라고 밝혔다.

틱톡은 그동안 다양한 방법을 통해 한국 사업자들이 틱톡샵에 진출하고 자리 잡을 수 있도록 지원해 왔으며, 지난해 미국, 동남아에 이어 올해는 영국, 일본 등 더욱 확대된 글로벌 시장에서의 확장을 뒷받침할 계획이다. 틱톡샵은 현재 한국에서는 이용할 수 없다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

