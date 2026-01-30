49세 전현무 "결혼이 즐겁다고? 이혼이 더 즐거워..신중히 생각하고 결혼할 것"(사당귀)

|
[스포츠조선 김소희 기자]KBS2 '사당귀' 전현무가 라디오 뉴스를 진행하다가 시말서를 쓰게 된 사연을 공개해 웃음을 자아낸다.
이에 김숙은 전현무에게 "소문에 시말서를 매달 썼다는 이야기가 있다"라며 전현무의 아나운서 시절을 소환한다. 전현무는 웃음기를 머금은 얼굴로 과거를 회상하며 "매달 쓴 건 아니다"라고 과장된(?) 소문을 정정하며 "계절마다 쓴 건 맞다"라며 KBS 시말서 백과사전의 위엄을 드러낸다. 전현무는 "아나운서실에서 피자와 콜라를 먹은 후에 라디오 뉴스를 진행하러 간 적이 있다"라더니 "KBS 뉴스입니다. 라고 말한 후 트림이 나왔다. 시말서에 '다시는 트림을 하지 않겠습니다'라고 했다"라며 아찔했던 경험을 털어놓는다.
이어 전현무는 자신의 3분 스피치를 통해 '결혼'에 대한 소신을 밝힌다. 전현무는 "고대 수메르인들은 비문을 남겼습니다. 결혼은 즐거운 것이다. 하지만 이혼은 더 즐거운 것이다"라더니 "해야 좋은 것인지 안 해야 좋은 것인지는 모르겠지만 결혼은 신중해야 하는 것입니다. 신중하게 하고 결혼 소식을 '사당귀'로 알리겠습니다"라고 밝히며 명실상부 대한민국 최고의 대상 MC로 발돋움한 포스를 드러내 후배들의 박수갈채를 받는다는 후문이다.
과연 아나운서로서 goat반열에 오르고 있는 전현무를 중심으로 한 전현무의 역대급 과거와 현재는 어떤 모습일지 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.
한편 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
