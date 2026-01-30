전소민, 유재석에 명품 지갑 받았다...'이상형'도 질투 "그거 쓰지 마" ('아근진')

기사입력 2026-01-30 14:06


전소민, 유재석에 명품 지갑 받았다...'이상형'도 질투 "그거 쓰지 마…

[스포츠조선 이우주 기자] SBS 신규 예능 '아니 근데 진짜!'(이하 '아근진')가 2월 2일 (월) 첫 방송 된다.

'아근진'은 토크쇼의 기본값을 뚫고 나온 토크쇼로 세계관과 캐릭터를 가미한 전무후무한 토크 예능으로 독보적인 예능감을 가진 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 MC로 활약하며, 새로운 차원의 웃음을 예고한다. 또한 교도소, 코첼라를 준비하는 혼성그룹 등 매번 다양한 세계관으로 바뀐다는 설정이 관전 포인트로 매회 어떤 모습을 보여줄지 궁금증을 자아낸다.

최근 진행된 녹화에서는 배우 전소민이 미팅에 참여해 관심이 집중됐다. 또 다른 세계관 속 캐릭터로 변신한 4MC들의 모습이 주목되는데, 특히 '부캐 장인' 이수지가 '에겐녀 뚜지' 모습으로 등장해 기대감을 더욱 높이고 있다.

선공개에서도 궁금증을 자아냈듯이 탁재훈의 오랜 팬이라며 등장부터 전소민은 탁재훈이 "잘생겼는데 재미까지 있어 이상형"이라고 고백해 모두를 놀라게 했다. 이에 탁재훈 또한 "이런 스타일 너무 좋다"며 호감을 드러내 현장을 핑크빛으로 물들였다.

이후, 소지품을 통해 서로를 알아보는 시간이 이어졌다. 전소민은 유재석에게 크리스마스 선물로 받은 인생 첫 명품, 샤넬 지갑을 공개했는데, 이를 본 탁재훈은 "앞으로는 그거 안 썼으면 좋겠다"며 질투하는 모습을 보여 현장을 술렁이게 했다. 이어 전소민이 "탁재훈은 너무 매력적이라 불안하다, 꿀 같다, 달콤하다"며 마음을 드러내자, 탁재훈은 "실제 상황이 일어나면 감당할 수 있겠냐"며 돌직구로 응수해 설렘을 안겼다.

SBS 월요 토크 예능 '아근진'은 오는 2월 2일(월) 밤 10시 10분에 첫 공개 될 예정이다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

연예 많이본뉴스
1.

서정희, '재혼' 딸 서동주 신혼여행 따라갔다 "결국 사람들에게 욕먹어"

2.

사유리♥김경욱, 결혼 임박..갑자기 청혼→상견례..“남편될 사람” 소개

3.

함소원 "♥진화와 재결합 위해 노력 중, 쌓였던 앙금 풀려"(동치미)

4.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

5.

신정환, '전과 고백' BJ 로봉순과 합방 "전청조와 징역 동기" 충격

스포츠 많이본뉴스
1.

인간승리 작은거인 무너뜨린 '좀비 담배', 대체 뭐길래…日 "신인 선수도 조사해달라"

2.

[오피셜]"아, 1mm 차이" 조규성, '첨단' 골라인 기술이 뺏어간(?) 시즌 5호골…미트윌란 '16강 직행'-오현규·양현준·설영우 'PO행'[UEL]

3.

13승 우승 외국의 돌아올 결심. "팀 분위기가 워낙 좋아서... 명동이 기억에 남는다"

4.

"이래서 스페셜원!" 무리뉴 감독이 벤피카의 4-2 기적승 후 레알 절친DF에게 던진 'F******' 한마디

5.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.