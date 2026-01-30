"유난 안 떠는 엄마" 손태영, 子 잘생긴 외모에도 시큰둥…논란되자 "싸우지들 마셈"

기사입력 2026-01-30 14:21


"유난 안 떠는 엄마" 손태영, 子 잘생긴 외모에도 시큰둥…논란되자 "싸…

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 손태영이 아들의 잘생긴 외모에도 쿨한 모습을 보였다.

손태영의 유튜브 채널에서는 '잘생겼다고 난리난 손태영♥권상우 아들'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

오랜만에 한국에 온 손태영 권상우 가족. 권상우는 "제보에 의하면 어제 룩희가 지나가다가 번호를 따였대. 여자애한테. 몇 살이냐더라"라고 자랑했다.

이에 지인은 "엄청 인기 많을 거 같다. 룩희는 딱 튀지 않냐"고 룩희 군의 외모를 인정했지만 손태영은 고개를 갸웃하며 "홍대 가면 다 튄다"고 쿨하게 이야기했다.


"유난 안 떠는 엄마" 손태영, 子 잘생긴 외모에도 시큰둥…논란되자 "싸…
이에 한 팬은 "'아니, 뭐 홍대가면 다 튀지'라니. 손태영은 내 새끼, 내 남편하며 유난 떠는 것 없이 시크한 것도 매력이다. 또 반한다. 권상우도 살면서 계속 반하는 듯"이라고 댓글을 달았다. 하지만 다른 팬은 "홍대에는 잘생긴 애들 많으니까 겸손하게 예의상 별것 아닌 듯 유난 안 떠는 거지. 평소 방송 보면 기본적으로 내 아들 잘 생겼네가 장착 되어 있더만. 엄마아빠 닮았으니 오죽 잘 생겼겠냐만은"이라고 딴지를 걸었다.

갈등 양상이 보이자 손태영이 직접 나섰다. 손태영은 "싸우지들 마셈~ 내 말 뜻은 홍대에 튀는 친구들 멋진 사람들이 많다는 뜻 그거 뿐임~ 내 아들도 거기 가면 크게 튀지 않는다는 소리임. 그 이상 이하도 아님"이라고 명료하게 말했다.

한편, 배우 손태영은 배우 권상우와 결혼, 슬하 아들 하나 딸 하나를 두고 있다. 엄마, 아빠의 큰 키를 물려 받아 벌써 키가 182cm라는 룩희 군은 아빠 권상우 못지 않은 잘생긴 외모로 매번 화제가 되어왔다. 특히 룩희 군을 본 유튜브 채널 제작진 역시 "얼굴이 완성돼서 옷을 대충 입어도 된다"고 비주얼을 인정하기도 했다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

연예 많이본뉴스
1.

김흥국은 퇴출됐는데...'극우논란' 정상수 '쇼미더머니12'서 맹활약-올패스 극찬 논란

2.

[공식] '뮤지컬 커플' 또 탄생…배나라♥한재아, 열애 인정 "예쁘게 만나는 중"

3.

[공식]배나라♥한재아, 배우 커플 또 탄생 "예쁘게 잘 만나고 있어"

4.

[공식] 장원영, '지각 누명' 벗었다…대행사 측 "콜사인 지연 문제" (전문)

5.

'재벌家 이혼' 최정윤, 10살 딸과 해방감 만끽 "계속 자유부인으로 살고파"

스포츠 많이본뉴스
1.

"예전엔 호랑이였는데…" "내가 업어키웠지" 11년만에 다시 뭉쳤다! 김현수X허경민, '톰과 제리' 다정 케미의 부활 [인터뷰]

2.

"고인의 마지막 패스,우리 사회의 아름다운 트라이로..." '럭비맨'최윤 회장, 4명의 생명 살린 '찐 러거'故 윤태일 코치 향한 헌사

3.

'안타깝다' 주전 밀린 韓 로드리 권혁규, 벨기에팀 입단 거피셜 상태에서 '돌연 무산', 오현규와 비슷한 케이스

4.

신뢰 없다! 대전예수 가시밭길 오픈 → 휴스턴 와이스 놔두고 투수를 또 샀어? 갈수록 쌓이는 경쟁자들

5.

"금메달 3개 이상,톱10 목표!" 팀코리아,밀라노-코르티나올림픽 결전지 향해 출발!

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.