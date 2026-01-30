한지민 두고 박성훈·이기택 맞붙는다…‘미혼남녀의 효율적 만남’ 삼각구도 시동

기사입력 2026-01-30 18:22


[스포츠조선 조민정 기자] 한지민을 사이에 둔 박성훈과 이기택의 삼각 구도가 본격적으로 펼쳐진다.

오는 2월 28일 첫 방송되는 JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'이 3차 티저 영상을 공개하며 극 중 이의영(한지민 분)을 중심으로 한 송태섭(박성훈 분), 신지수(이기택 분)의 관계 변화를 예고했다.

공개된 영상은 성당 안에서 이의영과 송태섭이 밀착한 장면으로 시작된다. 이어 "어제요, 우리 키스했잖아요"라는 송태섭의 말이 더해지며 상황은 단번에 긴장 국면으로 전환된다. 이를 들은 신지수는 이의영에게 사실 여부를 묻고, 이의영은 난처한 반응을 보이며 미묘한 분위기를 형성한다.

이후 두 남자는 각자의 방식으로 이의영에게 접근한다. 송태섭은 일터까지 찾아와 집까지 데려다주며 "좋아하는 일에는 효율을 따지지 않는다"고 말해 안정적인 매력을 드러낸다. 반면 신지수는 예고 없이 다가서며 직설적인 화법으로 존재감을 드러낸다. 연하남이지만 거리낌 없는 태도와 적극적인 표현으로 이의영의 선택을 흔든다.

서로 다른 성향의 두 남자 사이에서 이의영의 감정 역시 흔들린다. 선물을 들고 동시에 나타난 두 사람을 마주한 이의영은 "큰일이다, 설렌다"는 솔직한 반응을 보이며 삼각관계의 긴장감을 더욱 키운다.

'미혼남녀의 효율적 만남'은 사랑을 결심한 여자가 소개팅을 통해 상반된 매력을 지닌 두 남자를 만나며 감정의 선택을 고민하는 과정을 그린 로맨스 드라마다. 네이버웹툰 '미혼남녀의 효율적 만남'을 원작으로 한다.

JTBC 새 토일드라마 '미혼남녀의 효율적 만남'은 2월 28일 오후 10시 40분 첫 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.