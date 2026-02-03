이민정♥이병헌 딸 서이 백일 사진..아기 토끼 변신 "귀여움 2배"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 이민정이 딸 서이의 백일 사진을 공개했다.
3일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '"나 대신 입어줄 사람 구함" 온 집안 털어서 선물 대방출합니다 (제1회 구독자 이벤트)'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 이민정은 구독자 이벤트를 위해 자신의 애장품뿐 아니라 딸 서이의 옷까지 선뜻 내놓았다. 그는 "방금 서이 옷장을 열었다가 한번 입고만 옷들이 너무 예쁜 게 있어서 가져와 봤다"며 여러 벌의 옷을 소개했다.
먼저 돌 사진용 꽃무늬 원피스를 꺼낸 이민정은 "딱 한 번 입혔다. 돌 때 사진 찍고 한번 입히고 못 입혔다. 12개월 아이가 입을 수 있는 옷"이라며 "티 안 나는 곳에 살짝 올이 나간 게 있는데 어차피 사진용이라서 잘 활용할 수 있을 거 같아서 가져와 봤다. 공주 스타일을 좋아하거나 돌 앞둔 여자아이가 있는 분께 드리고 싶다"고 설명했다.
이어 토끼 귀가 달린 모자와 꼬리가 포인트인 백일 포토용 토끼 의상 세트도 선물로 내놓았다. 이민정은 "이렇게 해서 서이 백일 사진을 찍었는데 되게 귀엽게 잘 나왔다. 백일 때는 누워있으니까 토끼 귀를 세우고 꼬리 살짝 보이게 해서 사진을 찍으면 귀여움이 2배다. 사진을 어떻게 귀엽게 찍을 수 있을까 고민하는 분들에게 선물하고 싶다"고 말했다.
이와 함께 화면에는 토끼 의상을 입은 서이의 백일 사진도 공개됐다. 얼굴은 가려졌지만, 누운 상태에서 깜찍한 자태를 뽐내는 모습이 시선을 사로잡았다.
또 이민정은 아디다스 트레이닝복 세트도 소개하며 "개인적으로 내가 좋아하는 옷이다. 아이들이 잘 걸을 때는 아니고 이제 설 수 있을 때쯤에 입을 수 있다. 세트로 돼 있어서 너무 예쁘다"며 "아기가 아디다스 삼선 입으면 되게 귀엽지 않냐. 서이는 계절상 한 번밖에 못 입었다. 정말 귀엽다고 생각하는 옷인데 애장품으로 넣어보겠다"고 전했다.
