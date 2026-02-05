'기생충' 장혜진, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "아무도 못 알아볼 정도로 빠져"

최종수정 2026-02-05 06:11

'기생충' 장혜진, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "아무도 못 알아볼 …

[스포츠조선 김소희 기자] 영화 '기생충'에서 강렬한 존재감을 남긴 배우 장혜진이 자신만의 다이어트 비법을 솔직하게 공개했다.

4일 유튜브 채널 '채널십오야'에는 "넘버원 가족 고민 상담소 | 라이브 짧게보기"라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 영상에는 영화 '넘버원'의 주연 배우 최우식, 장혜진, 공승연이 출연해 유쾌하고 진솔한 토크를 나누며 시청자들의 관심을 끌었다.

이날 장혜진은 "엄마의 다이어트를 도와주고 싶다"는 한 구독자의 사연에 깊이 공감하며 입을 열었다. 그는 "제가 다이어트에는 일가견이 있다"며 자신의 경험에서 우러난 다이어트 노하우를 아낌없이 전했다.

장혜진은 영화 '기생충' 촬영 당시를 떠올리며 "그때는 역할 때문에 살을 찌웠다. 거의 18kg 정도 증량했다"고 고백했다. 이어 "다시 빼기 위해 정말 열심히 했다. 하루에 운동을 3시간씩 했다"며 "걷기 운동 1시간 30분, 웨이트 트레이닝 1시간 30분을 꾸준히 병행했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.


'기생충' 장혜진, 18kg 빼고 확 달라진 비주얼 "아무도 못 알아볼 …
그는 또 "칸 영화제에 갈 때는 살을 쫙 빼고 갔다"며 "그래서 현지 사람들이 저를 잘 못 알아봤다"고 당시를 회상했다. 이에 함께 자리한 최우식 역시 "외국에서 사람들이 '웨얼 이즈 유얼 맘(Where is your mom)?', '너의 엄마는 어디 있냐'고 물어봤다"고 덧붙여 웃음을 더했다.

장혜진은 "그래서 칸 영화제 카메라가 저를 그냥 지나쳤다"며 "봉준호 감독님이 '이 분도 배우다'라고 직접 소개해줘서 그제야 다시 찍어주셨다"고 밝혀 현장을 웃음바다로 만들었다.

한편 최우식과 장혜진은 2019년 개봉한 봉준호 감독의 영화 '기생충'에서 모자 관계로 호흡을 맞춘 바 있다. 이번 작품 '넘버원'은 두 사람이 다시 한번 함께하는 두 번째 작품이다. '넘버원'은 어느 날부터 엄마의 음식을 먹을 때마다 숫자가 하나씩 줄어들어 보이기 시작한 하민이, 그 숫자가 0이 되면 엄마 은실이 죽는다는 사실을 알게 되면서 엄마를 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 그린 작품으로, 오는 11일 개봉한다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

연예 많이본뉴스
1.

박호산, 이혼 후 홀로 키운 두 아들 "엄마 결혼식 간다고 하더라" ('남겨서 뭐하게')

2.

[공식] 하정우 "♥차정원과 예쁜 만남中..아직 결혼한 것도 아닌데 이른 축하 감사"

3.

'결혼설' 하정우, 연인은 ♥차정원이었다 "교제 맞지만 결혼은 아직" [공식]

4.

끝내 공개된 故 김새론의 마지막 작품…'우리는 매일매일' 3월 개봉

5.

10년만에 "아저씨→아버지"...조혜련, 재혼 남편 부른 아들 편지에 '오열'

스포츠 많이본뉴스
1.

3조7397억! 여기에 이정후가 뛰어든다, 가장 비싼 포지션 따져보니 저지-소토-터커 이런 거물들이

2.

'볼빠른 뷰캐넌' 밸런스만 잡았는데 149㎞ 툭, 맘 먹고 던지면 160㎞? 최고 구속 외인의 위용 "반갑다, ABS! 많은 승리로 우승 이끌 것"

3.

'MLS 벌써 초대박! 메시 SON 딱 기다려' 사우디 리그에 '정떨어진' 호날두 '조기 계약 종료→새 둥지 탈출'..도박사 1순위 MLS+맨유 복귀 없다

4.

"위풍당당 K-스포츠, 아자아자,가자!" 최휘영 문체부장관X유승민 대한체육회장 의기투합, 밀라노 태극전사 향한 뜨거운 응원[밀라노-코르티나 올림픽X현장 인터뷰]

5.

80억 FA '2군'에서 시작한다고? '진짜 홈' 데뷔전에서는 '친정'까지 만난다…시범경기 일정 발표

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.