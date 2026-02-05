로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어', 은하계 재해 시즌2 '업화의 씨앗' 업데이트

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'에서 스토리 기반 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해'의 두번째 시즌 '업화의 씨앗'을 시작한다고 5일 밝혔다.
새로운 시즌에서 '카오스 제로 나이트메어'는 성우의 풀더빙으로 제작된 방대한 분량의 스토리가 오픈되고 신규 전투원과 파트너, 카오스 던전 등 다양한 콘텐츠도 추가됐다. 스마일게이트는 게임의 메인 콘텐츠인 카오스에 새로운 성장 요소를 도입하고 편의성 개선에 방점을 둔 시스템 개편을 통해 지난 시즌과는 완전히 달라진 로그라이크 플레이 경험을 제공한다고 전했다.
시즌2 업화의 씨앗은 카제나 세계관 속 '스파이츠 행성'의 지하 투기장과 카오스에 오염된 '베른 행성'을 배경으로 스토리가 진행된다. 총 3장으로 이루어져 있으며 1장에서는 실종된 '퍼스트'와 지하 투기장을 둘러싼 이야기를 감상할 수 있다.
신규 카오스 던전 '타오르는 생명'에서는 '투기장 전투'를 플레이 할 수 있으며 새롭게 추가된 '투기장 장비'와 재련 시스템도 만나볼 수 있다. 재련 시스템은 보유한 장비에 추가 옵션을 부여해 성능을 극대화하는 기능이다. 또 카오스 중심부의 보스를 처치하면 '신의 망치'라는 특수 기능을 사용할 수 있는데 하나의 장비에 두가지 장비 효과를 담을 수 있는 기능으로 장비의 가치를 크게 끌어올릴 수 있다.
업그레이드를 통해 이용자들이 직접 카오스 플레이 환경을 디자인할 수 있는 '제로 시스템'도 대대적으로 개선된다. 업그레이드 단계에 따라 '접근 승인', '권한 확장', '관리자 모드'의 세가지 등급이 순차적으로 개방되도록 변경되며 각 등급별로 새로운 편의 기능을 활성화시킬 수 있다. 특히, '번뜩임'이 완료된 카드의 번뜩임 효과를 변경할 수 있도록 하는 기능이나 원하는 전투원의 카드를 복제할 수 있도록 하는 기능 등 편의성도 강화한다.
신규 전투원 '나인'과 신규 파트너 '알세아'도 업데이트 됐다. 나인은 질서 속성의 '뱅가드' 클래스 전투원으로 아군의 실드 획득을 도와 생존력을 높이고 적에게 방어력에 기반한 강력한 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다. 알세아는 뱅가드 클래스 전용 파트너로 담당 전투원의 방어력을 증가시키고 담당 전투원의 카드가 소멸되면 실드를 획득하는 효과를 제공한다.