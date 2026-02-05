로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어', 은하계 재해 시즌2 '업화의 씨앗' 업데이트

기사입력 2026-02-05 10:25


로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어', 은하계 재해 시즌2 '업화…



스마일게이트는 슈퍼크리에이티브에서 개발한 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)'에서 스토리 기반 시즌제 콘텐츠 '은하계 재해'의 두번째 시즌 '업화의 씨앗'을 시작한다고 5일 밝혔다.

새로운 시즌에서 '카오스 제로 나이트메어'는 성우의 풀더빙으로 제작된 방대한 분량의 스토리가 오픈되고 신규 전투원과 파트너, 카오스 던전 등 다양한 콘텐츠도 추가됐다. 스마일게이트는 게임의 메인 콘텐츠인 카오스에 새로운 성장 요소를 도입하고 편의성 개선에 방점을 둔 시스템 개편을 통해 지난 시즌과는 완전히 달라진 로그라이크 플레이 경험을 제공한다고 전했다.

시즌2 업화의 씨앗은 카제나 세계관 속 '스파이츠 행성'의 지하 투기장과 카오스에 오염된 '베른 행성'을 배경으로 스토리가 진행된다. 총 3장으로 이루어져 있으며 1장에서는 실종된 '퍼스트'와 지하 투기장을 둘러싼 이야기를 감상할 수 있다.

신규 카오스 던전 '타오르는 생명'에서는 '투기장 전투'를 플레이 할 수 있으며 새롭게 추가된 '투기장 장비'와 재련 시스템도 만나볼 수 있다. 재련 시스템은 보유한 장비에 추가 옵션을 부여해 성능을 극대화하는 기능이다. 또 카오스 중심부의 보스를 처치하면 '신의 망치'라는 특수 기능을 사용할 수 있는데 하나의 장비에 두가지 장비 효과를 담을 수 있는 기능으로 장비의 가치를 크게 끌어올릴 수 있다.

업그레이드를 통해 이용자들이 직접 카오스 플레이 환경을 디자인할 수 있는 '제로 시스템'도 대대적으로 개선된다. 업그레이드 단계에 따라 '접근 승인', '권한 확장', '관리자 모드'의 세가지 등급이 순차적으로 개방되도록 변경되며 각 등급별로 새로운 편의 기능을 활성화시킬 수 있다. 특히, '번뜩임'이 완료된 카드의 번뜩임 효과를 변경할 수 있도록 하는 기능이나 원하는 전투원의 카드를 복제할 수 있도록 하는 기능 등 편의성도 강화한다.

신규 전투원 '나인'과 신규 파트너 '알세아'도 업데이트 됐다. 나인은 질서 속성의 '뱅가드' 클래스 전투원으로 아군의 실드 획득을 도와 생존력을 높이고 적에게 방어력에 기반한 강력한 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다. 알세아는 뱅가드 클래스 전용 파트너로 담당 전투원의 방어력을 증가시키고 담당 전투원의 카드가 소멸되면 실드를 획득하는 효과를 제공한다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 열애에 '전 여친' 구재이까지 소환…뜻밖의 접점에 "세상 참 좁네

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없다"

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

5.

김구라 子 그리, 전역 당일 방송 출연 '군법 위반' 의혹…해병대 "정상 절차"

연예 많이본뉴스
1.

하정우♥차정원 열애에 '전 여친' 구재이까지 소환…뜻밖의 접점에 "세상 참 좁네

2.

정시아, 시父 백윤식과 17년 동거 폭로 "거실 소파에 누워 TV본적 없다"

3.

김새롬,'마약·불륜 논란' 전남편 저격인가 "쓰레기 경험해봐야 분리수거할 줄 알게 돼"

4.

이덕화, 가발 벗겨진 전설의 헤딩짤 공개 "바닥 떨어지기 전에 모자 써" ('유퀴즈')

5.

김구라 子 그리, 전역 당일 방송 출연 '군법 위반' 의혹…해병대 "정상 절차"

스포츠 많이본뉴스
1.

"쓸거면 진작 계약했다" 손아섭, '최후통첩' 해석 둘러싼 미스테리..한화 잔류 쉽지 않은데...

2.

"충격! CAS까지 간 불법 헬맷 논란" 세계 최강 英스켈레톤, 밀라노올림픽 직전 '날벼락'→메달 전선 초비상[밀라노-코르티나 2026]

3.

"이럴 수가! 한 살 많은 양민혁과 비교불가" 토트넘 임대 보내자 '월클 성장' 기적, 겁없는 10대…'뮌헨 러브콜', 공신력 끝판왕 'BBC' 인정

4.

韓 20호 프리미어리거 박승수 초대박? 최연소 EPL 계약→최연소 데뷔까지? 맨시티전 훈련 합류

5.

[오피셜] 홍명보호 월드컵 날벼락! 중원 박살났다...박용우 이어 원두재마저 시즌 아웃 유력

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.