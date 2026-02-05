'27kg 감량' 풍자, 엄지윤보다 작아진 체구 깜짝 "다리도 너무 얇아"
[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 풍자가 27kg 감량 후 아담해진 체구를 자랑했다.
5일 '한혜진' 채널에는 '축제가 이렇게 재밌는 거였어슌!!'라는 영상이 공개됐다.
한혜진은 절친 풍자, 엄지윤과 화천 산천어 축제를 가기 위해 한자리에 모였다. 풍자는 한혜진 차 앞에서 촬영이 진행되자 "제가 번호판을 가리겠다"라며 번호판 앞에 섰고, 엄지윤은 "이제 번호판이 안 가려지네. 반 정도 보인다"라며 풍자의 작아진 체구에 새삼 놀랐다.
한혜진은 그런 엄지윤을 보며 "그 사이에 살이 더 찐 것 같다. 풍자보다 더 나갈 것 같다"라며 폭소했고 엄지윤은 "생존 지방이다"라고 말해 웃음을 안겼다.
풍자는 "요즘에 제가 느끼는 게 있다. 제가 살 빼기 전에 저한테 살 쪘다고 면박을 준 친구들이 살 찌고 있더라"라며 엄지윤을 바라봐 다시금 웃음을 안겼다. 엄지윤은 "다들 모델 몸매라고 면박 주시네"라며 투덜댔다.
