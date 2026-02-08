'배기성♥' 12세 연하 이은비, 난임병원서 19금 폭탄발언 "깊숙이 하면 아들"(사랑꾼)

기사입력 2026-02-08 09:12


'배기성♥' 12세 연하 이은비, 난임병원서 19금 폭탄발언 "깊숙이 하…

[스포츠조선 김소희 기자] 배기성♥이은비 부부가 '난임부부의 성지' 한의원을 찾아 아이를 향한 간절함과 함께 진솔한 질문을 던진다.

2월 9일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼' 선공개 영상에서는 결혼 9년차이지만 아직 아이가 없는 배기성♥이은비 부부가 '난임 부부의 성지'라고 불리는 한의원으로 향한다. 배기성의 아내 이은비는 "제 주변 지인들의 공통된 조언이 '(애를 가지려면) 무조건 많이 하라'고 하더라"며 파격적인 질문을 던졌다.

그러나 난임 부부에게 '삼신할매'라 불릴 만큼 깊은 신임을 받는 한의사는 50대의 체력적인 한계가 있다고 답했다. 이은비는 "횟수가 힘든 거냐, 한 번에 강하게 하기가 힘든 거냐? 또 깊숙하게 하면 아들이고 아니면 딸이라던데..."라며 절실함이 담긴 질문 폭격을 이어갔다. 옆에서 고개 숙인 남편 배기성의 얼굴은 빨갛게 물들었다. VCR로 지켜보던 사랑꾼들도 폭소한 가운데, 김국진은 "되게 과감한 면이 있다"며 감탄했다. 이어 이은비는 "진짜 오프 더 레코드로 궁금했던 건데..."라며 한의사에게 회심의 질문을 던졌다. 이은비의 '한 방'은 본 방송에서 공개된다.

2세를 향해 달려나가기로 한 배기성의 아내 이은비의 '49금 질문 폭격'과 난임 전문 한의사의 명쾌한 조언은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 2월 9일(월) 오후 10시에 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

함소원 母, 이혼 후에도 진화와 동거하는 딸 향해 호통..."쓸 사람이면 진작 고쳐서 썼지"

2.

타블로 딸 하루라고? '16세' 유창한 영어+발음에 댓글 폭발...'폭풍성장' 근황

3.

황재균, 계속 따라붙는 '지연과 이혼' 꼬리표..서장훈 "'나혼산' 다시 나가봐"(예스맨)

4.

함소원, '기생충' 같은 어린시절 "압구정 지하방서 살아, 1년에 3~4번 오물 역류"(동치미)

5.

양세형, 8살 연하 ♥아나와 '핑크빛' 못 숨겼다...전현무 "이게 사랑이다"('전참시')

연예 많이본뉴스
1.

함소원 母, 이혼 후에도 진화와 동거하는 딸 향해 호통..."쓸 사람이면 진작 고쳐서 썼지"

2.

타블로 딸 하루라고? '16세' 유창한 영어+발음에 댓글 폭발...'폭풍성장' 근황

3.

황재균, 계속 따라붙는 '지연과 이혼' 꼬리표..서장훈 "'나혼산' 다시 나가봐"(예스맨)

4.

함소원, '기생충' 같은 어린시절 "압구정 지하방서 살아, 1년에 3~4번 오물 역류"(동치미)

5.

양세형, 8살 연하 ♥아나와 '핑크빛' 못 숨겼다...전현무 "이게 사랑이다"('전참시')

스포츠 많이본뉴스
1.

'으악' 황희찬 불의의 부상, 고개 젓고 땅 치며 '자책'→전반 교체 OUT…'역대 최악의 팀'울버햄튼, 첼시에 1-3 참패

2.

충격 또 충격! 미국 뒤통수 치고 중국 귀화→'죽을 위기' 극복하고 다시 올림픽...냉담한 中 반응 "사리사욕 때문에 올림픽 나간다"

3.

[밀라노 현장]'첫 금메달 주인공 나왔다!' 밀라노 1호 金, 알파인스키 남자 활강 폰 알멘

4.

"밀라노에서 가장 잘생겼다" 차준환, 日 선정 올림픽 10대 미남→이번엔 홍콩 선정 1위

5.

대충격! '뭘 먹었길래' 핀란드에 이어 스위스 여자 아이스하키도 '노로바이러스' 악령...개회식도 불참

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.