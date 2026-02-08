국민배우 미성년 성폭행에 대한민국 발칵..기자 사망→이나영 피습 엔딩 속 '아너' 떡밥3

|
[스포츠조선 문지연 기자] 첫 회부터 파격적인 소재를 쏟아낸 '아너 : 그녀들의 법정' 속 곳곳에 떡밥이 숨어있다.
로펌 L&J를 이끄는 윤라영, 강신재, 황현진은 20년 지기 친구이자 동료다. 그러나 이들의 단단한 관계의 기저에는 과거 한 사건이 깊이 자리하고 있음이 암시됐다. 특히 윤라영은 수세에 몰려 흥분한 황현진이 "조유정(박세현)에게 과하게 이입한 것 아니냐"고 실수로 내뱉은 말에, "유정이한테만 이러는 거면 나도 좋겠다. 다른 의뢰인들 볼 때도 항상 난 내가 보인다"라고 반응, 자신이 겪은 과거 트라우마가 현재의 사건들과도 맞닿아 있음을 드러냈다.
살해당한 이준혁(이충주) 기자가 비밀리에 취재했던 거대 성매매 스캔들의 실체가 서서히 드러나고 있다. 그는 이 사건이 단순 성매매를 넘어 "오픈되면 나라가 뒤집힐 정도"라고 경고했다. 그의 취재에 도움을 줬던 이선화(백지혜)의 증언에 따르면, 일반인은 접근조차 불가능한 폐쇄적인 비밀 성매매 어플 '커넥트인'과 관련되어 있다. 미성년자 성폭행 피해자 조유정과 가해자 배우 강은석(이찬형) 역시 이 어플을 통해 만난 것으로 추정되며, 강은석의 배후가 이 스캔들이 터지는 것을 막기 위해 이준혁 기자를 살해하고 조유정에게 누명을 씌운 것이란 짐작도 가능하다.
법정에서 강은석이 조유정을 압박하기 위해 '따라라랑'하는 의문의 소리를 냈는데, 이는 '커넥트인'의 서비스 알림음이었다. 또 다른 성착취 피해자의 휴대폰에서도 동일한 소리가 났다. 인적이 드문 별장 등 은밀한 장소에서 조직적으로 자행되는 이들의 범행은 충격 그 자체였다. 범죄를 완벽하게 은폐하기 위한 뒤처리 전담반이 존재했으며, 이들은 별장 현장을 소각하고 혈흔과 지문 등 모든 증거를 철저히 인멸하는 데 거침이 없었다. 나라를 뒤집어놓을 이 스캔들의 끝이 어디까지 뻗어 있을지는 '아너'의 최대 미스터리 관전 포인트다.
피습당한 이나영, 초록 후드의 정체와 다음 타깃은?
2회 엔딩에서 윤라영은 자신의 오피스텔까지 따라온 초록 후드를 입은 괴한에게 피습당했다. 괴한은 무방비 상태의 윤라영을 제압한 뒤 송곳으로 그녀의 손등을 내려찍었다. 치명적 급소가 아닌 손등을 노렸다는 점은 목숨을 위협하기보단 강렬한 경고성 테러로 해석된다. 방송 직후 시청자들 사이에서는 이 괴한이 이준혁의 사무실을 습격했던 무리와 동일 조직이 아니냐는 추리가 쏟아지고 있다. 그들 역시 후드 모자를 뒤집어 쓰고 있었기 때문. 과연 초록 후드가 거대 배후의 하수인일지, 아니면 또 다른 목적을 가진 제3의 인물일지 그 정체에 대한 궁금증이 폭발하고 있다. 게다가 윤라영이 첫 번째 타깃이 된 상황에서, 함께 사건을 파헤치고 있는 강신재와 황현진 역시 안전할 수 없을 것으로 보여 극의 긴장감은 최고조에 달할 전망이다.
ENA 월화드라마 '아너 : 그녀들의 법정' 3회는 9일 월요일 오후 10시 ENA에서 방송되며, KT 지니 TV와 쿠팡플레이에서 공개된다.
