임형주, 이사장 임명장 자랑하자 母 "미친X"라며 폭언...서러운 눈물 터졌다 (아빠하고)
[스포츠조선 김수현기자] 세계적인 팝페라 가수 임형주가 어머니의 폭언에 오열했다.
최근 '아빠하고 나하고' 유튜브 채널에는 '엄마를 놀라게 한(!) 임형주의 눈물 섞인 고백 #아빠하고나하고 #예고 #임형주' 영상이 업로드 됐다.
문화재단 초대 이사장으로 임명된 임형주는 아티스트를 넘어 새로운 행보로 주목 받았다.
임명식이 끝난 후 임형주는 "대표님 이거 보셔라. 아까 임명장 제대로 못 보셨지 않냐"라며 임명장을 자랑했다.
이에 어머니이자 임형주의 소속사 대표인 헬린킴은 "나 지금 운전하고 있지 않냐. 됐어"라며 차갑게 일갈했다.
"임명장을 이렇게 들고 다닐까?"하는 아들에 헬린킴은 "그걸 왜 들고 다니냐. 사람들이 '미친X'이라 한다"라고 타박했다.
임형주는 "내가 이사장 돼서 엄마가 직접 맛있는 것 좀 해주려고? 나를 위해 축하해달라"라 했지만 헬린킴은 "촌스럽게 무슨 오늘 상 탔다고 밥 먹고, 졸업했다고 짜장면 먹고 그러냐"라며 질색했다.
임형주는 "저에게 있어서 좀 가슴 속에 깊이 박혀있는 게 있다. 전에 엄마가 '네가 그래서 네 주위에 사람이 없는 거야'라 했었다. 아무리 세상이 날 인정해줘도 정작 집안에서 인정을 못 받으니까 '왜 집에선 인정을 못받지 내가?' 하는 생각이 들었다"라며 상처가 되었던 엄마의 폭언들을 털어놓았다.
헬린킴은 "야 엄마니까 할 수 있는 말이지 않냐"라면서도 눈물을 흘리는 임형주에 "눈물을 흘리는데, 내 사랑이 부족했나? 싶었다. 늘 내가 임형주한테 단지 미안한 건 칭찬에 인색했다는 거다. 아들이 저렇게 울게 한 장본인은 저였을텐데"라며 한탄했다.
