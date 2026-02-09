KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안해"('슈돌')

기사입력 2026-02-09 18:41


KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…

KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…

KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…

KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…

KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…

[스포츠조선 정안지 기자] 가수 KCM이 딸을 향한 미안한 마음을 전했다.

9일 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은"국민 도둑놈(?) 토시어부 KCM 팔토시에 숨겨뒀던 서연이와 제주 낚시"라면서 예고편을 공개했다.

최근 KCM은 '슈돌'에 출연해 수십억 빚 때문에 9세 연하 아내와의 결혼 소식과 아이가 있다는 사실을 뒤늦게 알릴 수밖에 없었던 속사정을 고백했던바.

이날 KCM은 "운동회, 졸업식 아빠가 필요한 순간마다 함께할 수 없었던 게 너무 후회된다"면서 "첫째 딸이 어릴 때 엄마한테 '아빠랑 같이 오라는데 어떡해?'라고 하는 걸 들었는데 아내가 내가 들을까 봐 첫째를 데려가서 조용히 이야기하더라"라면서 미안한 마음을 전했다.


KCM, 수십억 빚 보다 더 안타까운 고백 "13년 숨긴 딸에 너무 미안…
특히 이날 KCM은 둘째 딸 서연 양과 단둘이 1박2일 제주도 여행을 떠났다. "빨리하고 싶다"는 딸과 "역시 넌 내 딸이다"라는 KCM. 알고 보니 낚시 이벤트를 준비했던 것. 서연 양은 고기를 구석에 몰아서 뜰채를 깊숙이 넣었고 바로 잡는 데 성공했다. 이 모습에 KCM는 "낚시에 소질이 있다"라며 행복한 미소를 지었다.

이후 엄마랑 영상 통화를 시도, 아내는 "엄마 안 보고 싶냐"라고 물었고, KCM는 "찾지도 않는다"라고 했다. 충격받은 아내는 "진짜냐. 잘 때도 안 찾았냐"면서 "서연이 누구 딸이냐"라고 물어 과연 서연 양이 어떠한 대답을 할지 관심이 모아진다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

2.

김우리 '2억 포르쉐'가 샌드위치처럼…연쇄 추돌 사고 현장 공개

3.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

4.

이영지 3억 기부 훈훈했지만 현실은 씁쓸..23명 노쇼에 10만 지원자 허탈

5.

김시덕, 삶 포기하려던 팬 살렸다…"개그맨 볼래? 밥 사줄게 와"

연예 많이본뉴스
1.

티파니, ♥변요한과 결혼 전제...커플링+멘트 풀세팅 "언제까지라도 함께"

2.

김우리 '2억 포르쉐'가 샌드위치처럼…연쇄 추돌 사고 현장 공개

3.

조혜련, 요즘 미모 물올랐나…재혼 12년 만에 공개 구혼 받았다('말자쇼')

4.

이영지 3억 기부 훈훈했지만 현실은 씁쓸..23명 노쇼에 10만 지원자 허탈

5.

김시덕, 삶 포기하려던 팬 살렸다…"개그맨 볼래? 밥 사줄게 와"

스포츠 많이본뉴스
1.

'생태계 파괴' 맹비난에도 끄떡없다…"5860억도 우리는 감당돼", 비결은 '오타니 수익'?

2.

"韓 축구 초대박, 이스탄불에 '코리안 황소'가 나타났다" 오현규 베식타시 데뷔전 '오버헤드킥 동점골+PK 유도' 미친 활약.."거칠고 저돌적이라 튀르키예와 딱이다"

3.

'돌아온 지메시' 지소연 수원FC 주장 완장 찼다! '레전드' 이은미 플레잉코치→수석코치로 '원팀' 이끈다[공식발표]

4.

존경받는 슈퍼스타라서! 은퇴 후 더 바쁜 커쇼, WBC 출전→NBC 해설위원→곧 다섯째 아이도 본다

5.

[밀라노 프리뷰]'예선 4위→사상 첫 결선행' 메달 노리는 '고딩 보더' 유승은, 필살기는 아직 쓰지도 않았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.