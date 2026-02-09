'51세' 김숙, 드디어 기쁜 소식 전했다..."나 결혼하나" ('김숙티비')

기사입력 2026-02-09 22:25


'51세' 김숙, 드디어 기쁜 소식 전했다..."나 결혼하나" ('김숙티…

'51세' 김숙, 드디어 기쁜 소식 전했다..."나 결혼하나" ('김숙티…

'51세' 김숙, 드디어 기쁜 소식 전했다..."나 결혼하나" ('김숙티…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 김숙이 "새로운 인연이 생긴다"는 커피점 결과에 결혼을 언급해 눈길을 끌었다.

9일 유튜브 채널 '김숙티비kimsookTV'에는 "라미란X장혜진X김숙, 75라인 카파도키아 출격!"이라며 영상이 게재됐다.

영상 속 김숙은 절친인 배우 라미란, 장혜진과 튀르키예 여행을 떠난 가운데 숙소인 동굴을 그대로 보존해 만든 동굴 호텔에 감탄을 쏟아냈다.

세 사람은 잠시 숙소 구경 후 커피를 마시며 잠시 휴식을 취하던 중 "커피 가루를 가라앉히고 위에만 드시고 밑에 찌꺼기 남은 걸로 점을 본다"는 말에 궁금증을 폭발시켰다.

먼저 라미란이 커피를 마신 뒤 커피점 결과를 확인, "너무 좋다. 여신도 있다"는 말에 김숙은 "상 받는 거냐"라고 말했다. 그러자 라미란은 "노미네이트가 안 됐는데 무슨 상을 받냐"라고 말해 웃음을 안겼다. 이어 김숙은 최근 13kg을 감량한 라미란에게 "너 살 빠져서 여신 되나보다"라며 웃었다.


'51세' 김숙, 드디어 기쁜 소식 전했다..."나 결혼하나" ('김숙티…
이어 장혜진은 AI에 물어본 결과 "호랑이 혹은 큰 고양이가 보인다. 당장 움직이기보다는 에너지를 응축하면서 때를 기다리면 아주 큰 성과를 낼 수 있는 운세"라고 했다. 이에 장혜진은 "명리학에서도 똑같이 이야기를 했다"라며 놀랐다.

꽤나 신빙성 있는 이야기를 듣고 김숙의 눈이 커진 가운데, 김숙은 "작은 하트가 있다고 한다. 새로운 인연이나 기존 관계에서 애정 회복을 뜻한다고 한다. 마음 따뜻해질 일이 곧 생긴다고 한다"라면서 자신의 결과를 읽었다. 이에 김숙은 "뭐야 결혼하나"라고 했고, 라미란은 "남자가 생기나보다"라고 말해 눈길을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

5.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

연예 많이본뉴스
1.

남현희, "상간녀 때문에 이혼" 폭로전...전남편 불륜 문자 전격 공개

2.

'최현석 딸' 최연수, 초음파서 할아버지가 보여…"아기가 요리 잘 할것 같네"

3.

'장범준 버스킹 원년 멤버' 박경구, 38세 나이로 사망…장범준 '추모라이브' 애도

4.

차정원, ♥하정우와 '6년' 비밀 열애 끝낸 뒤 첫 언급 "열애설은 못 막아도"

5.

'이혼 후 출산' 이시영, 둘째 딸 얼굴 드디어 공개...엄마 쏙 빼닮았네

스포츠 많이본뉴스
1.

[밀라노 LIVE]韓 쇼트트랙 스타트! 최민정 첫 경기 조편성 공개, 세계 1위와 격돌 김길리 "나쁘지 않아"→이소연 "최대한 3등", 여자 500m '깜짝 메달 도전'

2.

'카리 제대로 터졌다' 현대건설, '피치 복귀' 흥국생명 잡고 2위 탈환 [수원 리뷰]

3.

결국 3위로…사령탑이 정말 갖고 싶은 한 가지, "끝까지 포기하지 않길"

4.

'감독 지각소동' 삼성, KT에 대역전패 4연패 수렁…연장끝에 104-101 승리, 문경은 감독 "박지원이 최고 활약"

5.

[포토] 현대건설, 역전승

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.