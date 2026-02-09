배기성♥이은비, 아이 없이도 행복했는데…"뒤늦게 2세 준비" 눈물 고백 (조선의)

기사입력 2026-02-09 22:33


[스포츠조선 김수현기자] 가수 배기성 이은비 부부가 '찐사랑꾼' 부부 면모로 감탄을 자아냈다.

9일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 '사랑꾼 부부' 특집으로 윤정수 원진서, 배기성 이은비, 심현섭 정영림 부부가 천년의 도시 경주로 여행을 떠났다.

2세가 없다는 공통점이 있다는 세 부부. 2세를 위한 보양식 풀코스도 여행을 기다리고 있었다. 난임부부 사이에서 유명한 한의원을 찾아가기로 했다.

윤정수 원진서 부부의 결혼식에서 너무 에쁜 아내로 화제가 된 배기성과 아내 이은비. 54세 배기성보다 12살 어린 42세 이은비는 쇼호스트와 행사 진행을 하고 있었다.

'첫만남'에 배기성은 "오랜만에 친구들 만나서 낮술을 마셨다. 6~7차 정도 됐는데 이 친구는 회사 끝나고 식사할 겸 가게에 들어왔다"며 "분명 우리끼리 놀아야 하는데 자꾸 아내 쪽으로 시선이 가더라. 취했는데도"라 했다.

이은비는 "제가 사춘기 때 남편의 노래를 좋아했다. 친구가 알려주는데 못보겠더라"라 했고 배기성은 "결국 합석을 하고 집에 갈 때 택시 태워주고 전화를 했다"라 밝혔다.

이어 "차 번호를 알려달라고 했다. '그래야 문제가 생기면 제가 알죠' 했더니 '다음부터 본인이 직접 알아내세요' 했다. 기분 나빴는데 생각해보니까 '다음부터'라는 건 그 뒤가 있다는 거 아니냐. 그때부터 들이대면서 연애가 시작됐다"라 회상했다.

그렇게 3년간의 연애를 하고 결혼했다고. 이은비는 "저는 남편이 쌍꺼풀 없는 줄 알았다. 저는 원래 쌍꺼풀 있는 걸 싫어했다. 콩깍지가 씌인 거다"라고 웃었다.


배기성은 "저와 아내가 살아온 방식이 너무 다르다. 아내는 종이 신문을 보더라. 책도 아내 따라서 1년에 60권 정도 읽게 됐다. 책 읽는 게 아내 덕에 습관이 됐다. 내 주위에 이런 사람을 본 적이 없다. '이 사람과 결혼하면 내 삶이 똑똑해지겠다'는 생각에 결혼을 결심했다"고 전했다.

2017년 배기성이 46세 때 결혼해 벌써 9년차가 ? 두 사람. 이은비는 "결혼은 좋은 거 같다. 더 빨리 했어도 좋았을 거 같다. 더 일찍 만났으면 더 많은 추억이 있었을텐데. 그 시절의 오빠도 알고 싶고 궁금하다"라며 사랑꾼 면모를 보였다.

배기성은 "결혼하기 전에는 '난 결혼하면 무조건 애부터 낳을 거야' 했는데 결혼해보니 결혼생활이 좋더라. '아이 없이 우리 둘이 이렇게 살아도 좋을 거 같다'고 생각했다"라 털어놓았다.

시험관 시술을 알아봤지만 아내가 많이 힘들다는 말에 강요하지 않았다는 배기성. 이은비는 "저는 체력에 대한 객기가 있다. '주사 뭐, 내 가족을 위하는데' '못자는 거 못 먹는 거 괜찮아' 하고 걱정이 안된다. 근데 남편이 나보다는 더 살았으면 좋겠다 싶다"라며 울컥해 눈시울을 붉혔다.

이은비는 "사실 저는 남편이 저보다 먼저 가면 못 살 것 같다. 나중에 저랑 아이만 남을까봐"라며 울었고 배기성은 바로 휴지를 가지러 일어섰다.

shyun@sportschosun.com

