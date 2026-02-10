딘딘, 캐나다서 피 철철…경찰까지 출동 "네 시간 동안 지혈 안 돼 응급실行"

9일 유튜브 채널 '딘딘은 딘딘'에서는 '딘딘을 키운 위인들(w.네모의 꿈 당사자 등판)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
딘딘은 엄마, 누나와 만나 캐나다 유학썰을 풀었다. 캐나다 유학을 간 계기에 대해 딘딘의 어머니는 "원래 중학교 2학년 때 가라 했는데 가기 싫다는 표현을 정확히 했다. 나 같은 사람이 유학을 가게 되면 망가지는 지름길로 간다고 했다. 엄마 아빠 곁에 있는데도 불구하고 내가 이 정도라면 누나는 어려운 공부를 하고 있는데 나를 엄마아빠처럼 케어 할 수 없어서 망가지는 지름길로 간다 했다"고 밝혔다.
하지만 고1때 결국 유학을 가게 된 딘딘. 어머니는 "누나가 여름방학 때 와서 너를 데려간다 했다. '이렇게는 철이(딘딘 본명) 아무 대학도 못 간다. 내가 데리고 가겠다'고 했다"고 밝혔다. 이에 누나는 "대학은 상관없다. 대학을 가든 말든 상관없는데 인간으로서 이렇게 크면 안 될 거 같았다. 솔직히 놀러 가서 널 때리고 싶었겠냐. 엄마도 컨트롤 못하고 언니도 컨트롤 못하는데"라고 밝혔다.
그렇게 캐나다에 간 딘딘은 '금쪽이'가 되어 누나의 뒷목을 여러 차례 잡게 했다. 딘딘은 "캐나다에서 파티했을 때 내가 병을 잡고 있었는데 친구가 달려와서 날 안았다. 내가 넘어져서 병이 깨졌는데 손에 병이 꽂혔다. 난 계속 놀고 싶으니까 병을 ?Q는데 피가 너무 나서 휴지, 수건으로 손을 감고 놀았다"며 "아파트 공용 현관 같은 데서 놀았는데 피가 떨어져있으니까 누가 경찰을 불렀다. 그래서 우리가 다 도망쳤다"고 밝혔다. 딘딘은 "버스 타고 피를 막고 가는데 옷에 피가 다 묻는 거다. 집에 가니까 너무 무서워서 누나한테 어지럽다고 했다"고 밝혔다.
누나는 "손이 다 젖어있었다. 피가 흥건해서 너무 무섭고 그런 걸 본 적이 없으니까 처음에는 빨리 물에 헹구라 했다. 그데 그게 멈추지 않을 거 같아서 응급실로 갔다"고 떠올렸고 딘딘은 "네 시간을 피를 계속 흘렸다"고 밝혔다.