'싱글맘' 한그루, 청담동 집 공개...쌍둥이 육아 고충 토로 "솔직히 벅차"

기사입력 2026-02-10 13:05


[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 한그루가 쌍둥이 남매와 함께 사는 청담동 집을 최초 공개했다.

한그루는 10일 유튜브 채널 '그루니까 말이야'를 통해 집을 소개하며 '랜선 집들이'를 진행했다.

영상에서 한그루는 "집 공개한 많은 연예인들이 있는데 그거에 비해서 너무 인테리어가 안 되어있지만 간략하게 소개하겠다"고 말했다.

한그루의 집 거실에는 해먹이 설치돼 시선을 사로잡았다. 그는 "플라잉 요가도 오래하고 좋아한다. 자격증도 땄다. 애들도 배워서 집에서 몸도 다 같이 풀고 부기 빼고 스트레칭한다"고 설명했다.

이어 "그런데 혼자 힐링하면서 조용히 하고 싶은데 주변에 보이는 게 너무 많더라. 그래서 커튼을 설치했다"며 거실을 감싸는 커튼을 공개했다. 커튼을 치자 거실은 순식간에 아늑한 요가 공간으로 변신했다. 한그루는 "저녁에 조명 하나 켜놓고 여기서 요가하면 힐링 되고 스트레스 풀리는 느낌이다. 우리 집의 자랑이라고 할 수 있다"고 전했다.

또한 거실에 1인용 리클라이너 소파를 세 개나 둔 이유에 대해서도 설명했다. 그는 "소파에서 쉴 때 애들이 옆에 붙고 자리 차지하려고 싸운다. 휴식해야 하는 시간에 피로가 쌓여서 쉬는 시간을 각자 존중해주자는 느낌으로 놨다"고 밝혔다.


이후 한그루는 "다들 어떻게 집을 그렇게 예쁘게 잘 꾸미냐. 난 하루 종일 치워도 이게 최선"이라며 현실적인 주방 모습을 공개했다. 그는 "식기 같은 것도 예쁜 게 없다"며 "요리 촬영 요청이 오기도 하는데 식기가 흠집 나 있고 벗겨져서 부끄러웠다. 이건 내 유튜브니까 처음 보여드린다. 그냥 이렇게 산다"며 털털한 모습을 보였다.

안방에는 필라테스 운동 기구가 설치돼 눈길을 끌었다. 현재 자격증을 공부 중이라는 그는 "운동하는 방처럼 꾸미고 싶다. 그리고 아이들 수면 독립에 성공하면 혼자 자고 싶다"고 밝혔다.

쌍둥이 남매의 방도 공개됐다. 한그루는 아이들의 수면 독립을 위해 각각 사용할 침대를 마련했지만, 아직은 엄마를 찾는 아이들 때문에 함께 자고 있다고 전했다. 그는 "잠은 자는데 수면의 질이 진짜 떨어진다"고 토로했다. 그러면서 "나도 하얗고 깨끗한 드림하우스를 꿈꾼다. 근데 현실적으로 그게 힘들다. 쌍둥이 돌보고 매일 빨래, 설거지, 물걸레질하는 것도 솔직히 벅차다"고 털어놨다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

