'레이디 두아' 신혜선-이준혁 '8년 만의 재결합'…올블랙 패션으로 증명한 찰떡궁합

10일 앰버서더 풀만 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회. 신혜선과 이준혁이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.10/
[스포츠조선 허상욱 기자] 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 이준혁과 신혜선이 제작보고회 포토타임에서 특급 케미를 선보였다.
10일 앰버서더 풀만 서울에서 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아'의 제작보고회가 열렸다.
이날 신혜선은 블랙 더블 재킷에 와이드 팬츠를 매치한 시크한 올블랙 수트 룩을 선보였다. 벨트로 허리 라인을 강조한 오버사이즈 재킷이 세련미를 더했다. 단정하게 넘긴 앞머리와 깔끔한 메이크업으로 우아한 분위기를 완성했다.
이준혁 역시 광택이 흐르는 레더 코트에 화이트 셔츠, 블랙 타이를 매치해 샤프한 매력을 발산했다. 긴 기장의 레더 코트가 독특한 개성을 표현하며 신혜선과 완벽한 호흡을 이뤘다.
특히 두 배우는 블랙 컬러로 통일된 의상으로 한층 돋보이는 비주얼 케미스트리를 과시했다. 환하게 손을 흔들며 밝은 미소를 짓는 모습에서 특급 호흡이 느껴졌다.
'레이디 두아'는 가짜일지라도 명품이 되고 싶었던 여자 사라킴(신혜선)과 그녀의 욕망을 추적하는 남자 무경(이준혁)의 이야기를 담은 작품. '레이디 두아'는 모르는 사람이 없는 상위 0.1% 브랜드 '부두아'의 아시아 지사장이지만 정작 그를 제대로 아는 사람은 없는 베일에 싸인 인물 '사라킴'과 그와 관련된 사건을 조사하던 중 그의 모든 것이 가짜임을 알게 되고 집요하게 진실을 파헤치는 형사 '무경'의 관계를 중심으로 전개되는 미스터리 스릴러 드라마로 신혜선이 사라킴, 이준혁이 무경을 연기한다.
