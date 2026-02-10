KCM, 둘째 딸과 생애 첫 부녀 캠핑 떠난다…"아빠가 맛있는 거 해줄게" ('슈돌')

기사입력 2026-02-10 14:07


KCM, 둘째 딸과 생애 첫 부녀 캠핑 떠난다…"아빠가 맛있는 거 해줄게…
사진 제공=KBS

[스포츠조선 안소윤 기자] '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 KCM과 둘째 딸 서연이가 첫 부녀 캠핑을 떠난다.

11일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 608회는 '아낌없이 주는 감동' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 첫 등장부터 뜨거운 화제를 모았던 '케아빠' KCM과 둘째 딸 서연이가 단둘이 떠난 제주 여행이 그려진다.

특히 서연이가 아빠 KCM과 함께 생애 처음으로 부녀 캠핑을 한다. KCM은 어린 시절 아버지와 캠핑을 했던 추억이 오래도록 기억에 남았다며 서연이와의 첫 캠핑에 대한 기대감을 드러낸다. KCM은 서연이의 입맛을 저격할 캠핑 요리 한상을 준비한다. KCM은 "아빠가 맛있는 음식 잔뜩 해줄게"라며 서연이의 최애 음식인 소시지 스파게티부터 삼겹살, 맛이 없을 수 없는 조합인 꿀 범벅 가래떡 구이, 구운 마시멜로우까지 첫 부녀 캠핑의 만찬을 차려 서연이의 시선을 빼앗는다.

서연이는 "맛있겠다"라며 애교 가득한 미소를 보이더니 조그마한 입을 크게 벌려 아빠표 스파게티를 흡입한다. 특히 서연이는 무아지경 가래떡 먹방에 돌입한다. 꿀의 달콤함과 가래떡의 쫄깃함에 두 눈을 번쩍 뜬 서연이는 "아빠 꿀! 꿀!"이라고 가래떡 구이를 더 달라는 다급한 손짓과 함께 군침을 꼴깍 삼켜 귀여움을 자아낸다.

이 가운데, KCM의 장난기에 스위치가 켜져 웃음을 자아낸다. KCM이 "아빠 한입만"을 외친 후 서연이의 가래떡을 한 입에 다 먹어버린 것. 눈앞에서 순식간에 사라진 가래떡에도 불구하고 서연이는 '배시시' 미소를 지으며 아빠 러버의 면모를 뽐내 아빠 KCM뿐만 아니라 MC 김종민의 마음까지 사르르 녹게 한다고. 김종민은 "서연이 미소가 너무 사랑스러워요"라며 "KCM이 딸 바보인 게 이해가 된다"라고 부러움을 터뜨렸다는 후문이다. 사랑스러운 부녀 케미가 폭발하는 KCM과 서연이의 생애 첫 부녀 캠핑은 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.

한편 KBS2 '슈돌'은 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.


안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜' 터뜨린 진짜 이유

2.

'서울대 합격' 신동엽 딸, 선화예고 장학금까지 받았다 "최우수 졸업생 선정"

3.

[전문] '이이경 사생활 폭로' A씨 "韓경찰 수사에 협조 중, 진실 밝혀질 것"

4.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

5.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

연예 많이본뉴스
1.

남현희 "상간녀, 지금도 애들 가르쳐"...이혼 3년만에 '전남편 불륜' 터뜨린 진짜 이유

2.

'서울대 합격' 신동엽 딸, 선화예고 장학금까지 받았다 "최우수 졸업생 선정"

3.

[전문] '이이경 사생활 폭로' A씨 "韓경찰 수사에 협조 중, 진실 밝혀질 것"

4.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

5.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

스포츠 많이본뉴스
1.

40홈런-100타점 가능, 4년 연속 20홈런 거포 충격 이적...김하성 동료는 왜 애틀랜타 떠났나

2.

[밀라노스토리] 반전의 반전! 동화같지 않은 결말. 그래서 더 감동적이다. 스키 여제 린지 본, 라스트 댄스 감동의 수술행

3.

예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 [공식발표]

4.

"2개월 딸과 매일 영상통화" 사연많은 24세, 육상부 출신→외야 전향 아픔→타격폼 변경…좌절 딛고 KT '태풍의눈'으로 뜬다 [인터뷰]

5.

"그러게 거길 왜 가서…" 첼시 눈독 1536억 FW, 1년 새 英→사우디→튀르키예→러시아 '저니맨' 전락

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.