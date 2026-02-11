'1등들' 붐 "아는 참가자 나오면 마음 가는데…MC는 심사권 없다"

MBC 새 예능프로그램 '1등들' 제작발표회가 11일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 붐이 포토타임을 갖고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.11/
[스포츠조선 정빛 기자] 방송인 붐이 MBC 오디션 끝장전 '1등들' MC로 나서는 소감을 밝혔다.
붐은 11일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들' 제작발표회에서 "제가 만난 오디션 프로그램 출신이 나오면, 좀 더 마음 갈 수 있는데 심사권이 없다"라고 했다.
15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 Mnet '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', Mnet '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 각 방송사 음악 오디션에서 최종 1위를 차지한 가수들만 모아 '1등 중의 1등'을 가리는 '오디션 끝장전'이다.
MC는 배우 이민정과 붐이 호흡을 맞추고, 백지영, 허성태, 박지현, 르세라핌 김채원, 김용준 등 화려한 라인업이 패널진으로 나선다.
수많은 오디션 프로그램을 거쳐온 붐의 활약도 관심사다. 붐은 "예능인 중에 음악을 가장 사랑하는 사람일 것 같다"며 "제가 했던 오디션 프로그램 출신들이 나오면 좀 더 마음이 갈 수 있는데, MC는 심사권이 없다. 첫 무대부터 결승전이다. 그게 차별점이다"고 했다.