'1등들' PD "우승 혜택은 명예, 돈·안마의자·차가 중요한 게 아니더라"

MBC 새 예능프로그램 '1등들' 제작발표회가 11일 서울 마포구 상암동 MBC 골든마우스홀에서 열렸다. 김명진 PD가 인터뷰를 하고 있다. 상암동=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.02.11/
[스포츠조선 정빛 기자] MBC 오디션 끝장전 '1등들' 우승 혜택이 전해졌다.
김명진 PD는 11일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들' 제작발표회에서 "우승 혜택은 명예"라며 "돈, 안마의자, 차가 중요한 게 아니더라"고 했다.
15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 Mnet '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', Mnet '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 각 방송사 음악 오디션에서 최종 1위를 차지한 가수들만 모아 '1등 중의 1등'을 가리는 '오디션 끝장전'이다.
다른 방송사 오디션 프로그램의 IP를 사용하는 부분에 대해서도 궁금증이 생긴다. 김 PD는 "저작권 관련 이슈를 푸는 데 어려웠다. 공문도 보내고 그랬다. '이건 절대 안 된다'는 부분도 있었는데, 줄기차게 설득을 했다. '보이스 코리아' 같은 경우는 로고를 못 써서, 제가 직접 글씨를 썼다"고 밝혔다.
'1등들'은 경쟁자들이 정면에서 지켜보는 가운데 무대를 펼쳐야 하는 독특한 스튜디오 구조와 실시간으로 점수 및 순위가 변동되는 잔혹한 시스템을 도입하여, 베테랑 가수들조차 극도의 긴장감을 느끼게 하는 차별화된 경연 환경을 구축했다.
김 PD는 "1등들이 추가로 늘 것이다. 가수들은 모른다. 2등들도 자꾸 전화온다"고 말해, 웃음을 안겼다.
심사 기준에 대해서는 김 PD가 "청중평가단 300명이 심사한다"고 설명했다. 채 PD는 "전문적인 심사평을 하기 보다는, 정면에 심사위원석이 아니라 대신에 경쟁하는 1등 가수가 앉아 있다. 그런 점이 새로울 것 같다"고 했고, 붐은 "1등끼리 평가를 하는데, 그게 무섭다"고 귀띔했다.
우승에 대한 혜택도 전했다. 김 PD는 "사실 뭘 해도 안 되더라. 그냥 명예더라. 돈도 얼마 줘야할 지 모르겠고, 트로피를 멋지게 만들어 주려고 한다. 그리고 각자 팬들이 있으니까, 그거에 대한 명예도 있을 것 같다"라고 했다. 그러자 채 PD는 "안마의자, 차 이런 게 중요한 게 아니라, '내가 이 무대에서 저 가수를 이겼구나'를 가져가는 것이다"라고 덧붙였다.