'1등들' PD "잘되면 시즌2 '2등들' 만들고파…이하이·존박·버스커 버스커, 2등이더라"

[스포츠조선 정빛 기자] MBC 오디션 끝장전 '1등들'이 시즌제 목표를 밝혔다.
김명진 PD는 11일 서울 마포 상암 MBC 사옥에서 열린 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들' 제작발표회에서 "잘 되면 시즌2로 '2등들' 하고 싶다"라며 "이하이, 존박, 버스커 버스커가 2등이더라"고 했다.
15일 첫 방송되는 MBC 신규 예능 프로그램 '1등들'은 Mnet '슈퍼스타K', SBS 'K팝스타', MBC '위대한 탄생', Mnet '보이스코리아', JTBC '싱어게인', TV CHOSUN '내일은 국민가수', SBS '우리들의 발라드' 등 각 방송사 음악 오디션에서 최종 1위를 차지한 가수들만 모아 '1등 중의 1등'을 가리는 '오디션 끝장전'이다.
연출은 김명진 PD와 채현석 PD가 맡는다. 두 PD 모두 '쇼! 음악중심', '가요대제전'을 연출하며 대형 음악 무대를 책임져온 연출자다.
프로그램 자체도 '1등 중의 1등'을 가리는 콘셉트인 만큼, 이 프로그램이 어떤 '1등 프로그램'으로 기억되길 바라는지도 전했다.
김 PD는 "진정성 1등 프로그램이 되고 싶다. 프로그램이 제가 중요한 게 아니라, 하시는 분들이 중요한 거라, 이분들이 어떤 자세로 하는 지를 봤다. 녹화를 두 개 했는데, 보니까 진짜 진정성이다. 스트레스를 엄청 받더라. 옛날 기억이 떠오르고, 자기들끼리 경재을 하니까 점점 과열 양상이 나온다. 어제 카메라 리허설을 했는데 센 노래를 가지고 왔더라. 이 프로그램 묘미는 진정성이다"고 밝혔다.
그러면서 "정확하게 시즌제다. 잘 되면 시즌2가 나올 것 같다. 다음 기획은 '2등들'이다. 이하이, 존박, 버스커 버스커가 2등이더라. 그렇게 해도 재밌을 것 같다. 축구로 치면 '챔피언스 리그'다. 각 리그에서 1등이 붙는 것"이라고 덧붙였다.