‘신이랑 법률사무소’ 유연석 가족사진 공개…따뜻 가족케미 기대UP
[스포츠조선 조민정 기자] '신들린 변호사'의 뿌리가 공개됐다. 유연석이 연기할 신이랑의 가족 사진이 베일을 벗으며 SBS 새 금토드라마 '신이랑 법률사무소'에 대한 기대를 한껏 끌어올렸다.
오는 3월 13일 오후분 첫 방송되는 '신이랑 법률사무소'는 망자의 한을 풀어주는 변호사 신이랑과 승소만을 좇는 냉철한 엘리트 변호사 한나현이 펼치는 한풀이 어드벤처 법정물이다. 사이다 전개와 따뜻한 정서를 동시에 잡겠다는 포부다.
이번에 공개된 사진에는 엄마 박경화가 운영하는 '두근두근 정육식당' 앞에 모인 신이랑 가족의 모습이 담겼다. 조카 윤다봉의 손을 잡은 신이랑, 가족을 든든히 지켜온 엄마 박경화, 매형 윤봉수, 누나 신사랑까지 한자리에 모였다. 화려하진 않지만 서로를 챙기고 기대는 분위기에서 끈끈한 가족애가 전해진다.
박경화는 남편을 일찍 떠나보낸 뒤 정육점을 운영하며 두 남매를 키워낸 인물이다. 누나 신사랑은 바쁜 엄마를 대신해 동생을 돌봤고 매형 윤봉수는 가족의 중심을 잡는 역할을 해왔다. 조카 윤다봉은 집안의 활력소다. 이런 환경 속에서 자란 신이랑은 자연스럽게 타인의 억울함을 외면하지 못하는 성품을 갖게 됐다.
신이랑이 변호사가 된 이유 역시 거창한 명분보다는 가족을 위한 선택이었다. 이후 귀신을 보게 된 뒤에도 그들을 외면하지 못하며 '신들린 변호사'로서 기묘한 사건들에 뛰어든다. 가족이라는 단단한 정서적 기반이 그의 선택과 행동에 영향을 미치고 있는 셈이다.
제작진은 "신이랑 패밀리는 주인공을 지탱하는 중요한 축"이라며 "유쾌하면서도 현실적인 가족 케미가 극의 또 다른 재미가 될 것"이라고 전했다.
'신이랑 법률사무소'는 오는 3월 13일 오후 9시 50분 첫 방송된다.
