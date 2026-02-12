[공식] 뇌물 스캔들→괴짜 사무장 컴백… 이제훈·하영, SBS ‘승산 있습니다’ 출연 확정
[스포츠조선 조민정 기자] SBS 새 드라마 '승산 있습니다'가 이제훈과 하영의 만남으로 기대감을 끌어올리고 있다.
'승산 있습니다'는 전직 변호사이자 현직 사무장 권백이 이끄는 법률사무소가 승산 없어 보이는 사건을 통쾌하게 뒤집는 명랑 코믹 법조 탐정물이다. '커넥션', '마이데몬'을 공동 연출한 권다솜 감독과 '순풍산부인과', '웬만해선 그들을 막을 수 없다', '남자 셋 여자 셋'을 집필한 정진영·김의찬 작가가 의기투합해 2027년 방영을 목표로 제작된다.
주연에는 '모범택시3'로 연기대상을 거머쥔 이제훈과 '중증외상센터'를 통해 글로벌 주목을 받은 하영이 낙점됐다. '믿고 보는 배우' 이제훈과 차세대 라이징 스타 하영의 조합은 공개 전부터 화제를 모으고 있다.
이제훈은 전 스타 변호사이자 현재는 법률사무소 '승산'의 사무장으로 살아가는 권백 역을 맡는다. 뇌물 스캔들로 자격을 박탈당한 뒤 자취를 감췄던 그는 오합지졸 멤버들과 함께 사무소를 꾸리며 기상천외한 방식으로 사건을 풀어가는 인물이다. 변호사 시절보다 더 대담하고 유쾌해진 괴짜 사무장으로 색다른 변신을 예고한다.
하영은 성실함을 무기로 성장하는 신참 변호사 여심희로 분한다. 몰락한 롤모델 권백의 제안으로 사무소에 합류한 뒤 그의 진짜 실력을 목격하며 점차 변화하는 인물이다. 사무장과 변호사로 시작해 서로의 상처를 보듬는 파트너로 발전하는 두 사람의 관계성 역시 주요 관전 포인트다.
탄탄한 제작진과 주연 배우 조합으로 '승산 있는' 흥행을 예고한 '승산 있습니다'는 2027년 SBS에서 방송될 예정이다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
