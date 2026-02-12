김준호♥김지민, 2세 곧 만난다...결혼 7개월만 경사 "금방 생길 것" ('독박투어4')

기사입력 2026-02-12 08:56


[스포츠조선 이우주 기자] '독박투어4' 김준호가 무속인의 '2세 예언'에 입꼬리를 승천시킨다.

14일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 37회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 새해를 맞아 무속인을 초대해 신년운을 점쳐보는 한편, 새로운 여행지인 일본 홋카이도로 떠나는 모습이 펼쳐진다.

이날 김준호는 "새 여행지를 정하기에 앞서 특별한 분을 모셨다"며 무속인을 '독박즈'에게 소개한다. 2026년 '독박 운세'를 점쳐보기로 한 가운데, 홍인규는 "제가 작년에만 '최다 독박자' 벌칙을 7번이나 했고, 한 시즌에서 무려 12번이나 '최다 독박자'에 걸렸다. 2025년엔 악재가 꼈던 것 같다"고 하소연한다. 무속인이 "맞다"면서 "작년에 많이 힘드셨을 거다. 올해는 괜찮아질 것"이라고 조언한다. 그러자 김준호는 "저희들 중 2026년 기운이 좋은 사람과 나쁜 사람 한 명씩 뽑아 달라"고 돌발 요청하고, 무속인은 '독박즈'의 얼굴을 뚫어져라 바라보더니 두 사람의 이름을 부른다. 과연 대박운과 쪽박운의 주인공이 누구일지에 궁금증이 쏠린다.


그런가 하면, 장동민은 "저희가 준호 형의 2세인 조카를 무척 기다리고 있다"며 김준호의 2세운도 상담한다. 무속인은 의미심장하게 눈빛과 함께, "입이 무거워야 한다"며 그 이유를 설명한다. 이어 그는 "2세는 금방 생길 것"이라고 해 김준호를 활짝 웃게 만든다. 홍인규는 "준호 형과 (김)지민 형수를 보고 있으면 신혼인 게 확 느껴진다. 전화기 너머로 뽀뽀도 자주 한다"며 부러워한다. 반면 유세윤을 향해서는 "아내랑 전화하는 걸 한 번도 못 봤다"라고 돌발 폭로해 현장을 초토화시킨다.

분위기가 후끈 달아오른 가운데, 무속인은 "각자의 기운을 좋게 만들어주는 방법이 있다"며 '독박즈'에게 행운의 색을 추천한다. 이때 김준호는 "대희 형이 예전에 노란색이 잘 맞는다고 해서 그렇게 노란색에 집착을 했었다"고 얘기한다. 그러자 김대희는 "(기운 좋은) 내 팬티를 벗어주겠다!"며 '독박즈'에게 입고 있던 노란색 팬티를 권하고(?), 유세윤은 "됐다. 그거 입으면 병 걸려~"라며 질색해 웃음을 자아낸다. 마지막으로 '독박즈'는 무속인에게 새해 기운이 좋은 여행지를 문의한다. 무속인은 "더운 곳보다 새로운 기운을 불어넣어줄 수 있는 곳, 온천 같은 것을 해도 좋다"고 귀띔한다. 이에 '독박즈'는 일본 홋카이도로 떠나기로 한다.

끝없이 펼쳐진 설경을 품은 '겨울왕국' 홋카이도로 떠난 '독박즈'의 여행기가
14일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 37회에서 만날 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

