염혜란 또 괴물급 연기 터졌다..'내 이름은' 베를린영화제 공식 트레일러 공개

[스포츠조선 조지영 기자] 휴먼 영화 '내 이름은'(정지영 감독, 렛츠필름·아우라픽처스 제작)이 제76회 베를린국제영화제 포럼 부문 공식 초청을 기념해 공식 트레일러를 공개했다.
이와 함께 정지영 감독과 주연 배우 염혜란, 신우빈은 12일 열리는 베를린영화제 개막식 레드카펫을 밟으며 공식 일정을 시작한다. 이어 13일에는 월드 프리미어 상영에 참석해 무대인사와 Q&A를 통해 현지 관객들과 뜨거운 소통을 나눌 예정이다. 특히 이번 베를린 일정은 단순한 영화제 참석을 넘어, 국내 4월 개봉을 앞두고 전해진 낭보라 더욱 눈길을 끈다.
정지영 감독과 배우들은 현지에서 해외 및 국내 매체들과 릴레이 인터뷰를 진행하며 작품이 담고 있는 묵직한 메시지를 전달할 계획이다. 또한, 타국에서 생활하는 한인들을 위한 특별 상영회에도 직접 참석해 따뜻한 위로와 공감의 시간을 가질 것으로 알려져 기대를 모은다.
'내 이름은'은 자신과 어울리지 않는 이름을 버리고 싶은 18세 소년과 그 이름을 반드시 지켜야만 하는 어멍, 그리고 이름 뒤에 숨겨진 50년 전 그날의 약속을 찾아가는 여정을 그린 세대공감 미스터리 드라마를 그린 작품이다. 염혜란, 신우빈, 최준우, 박지빈 등이 출연했고, '부러진 화살' '남영동1985' '소년들'의 정지영 감독이 메가폰을 잡았다. 오는 4월 개봉 예정.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com