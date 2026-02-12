'안보현 조카' 조준영 "소중한 추억 안겨준 작품"…진심 어린 종영 소감('스프링 피버')
|사진 제공=SM엔터테인먼트
[스포츠조선 안소윤 기자] '스프링 피버' 조준영이 진심 어린 종영 소감을 남겼다.
조준영은 지난 10일 종영한 tvN 월화드라마 '스프링 피버'(극본 김아정, 연출 박원국)에서 모든 면에서 완벽한 수재 선한결 역으로 출연했다. 극 중에서 전교 1등을 도맡아 하는 엘리트적인 면모부터 다정하고 단단한 내면까지 캐릭터를 입체적으로 그려내 관심을 모았다.
특히 조준영은 차분한 겉모습 이면에 숨겨진 가족사로 인한 아픔을 섬세하게 표현해 이목을 끌었다. 또한 자신의 상처보다 삼촌 선재규(안보현)를 먼저 생각하는 속 깊은 배려심을 안정적인 연기를 통해 전달, 시청자로부터 선한결의 서사를 설득력 있게 풀어냈다는 좋은 평을 얻었다.
|사진 제공=SM엔터테인먼트
|사진 제공=SM엔터테인먼트
|사진 제공=SM엔터테인먼트
뿐만 아니라 특유의 선한 매력으로 성적때문에 본인을 경계하는 최세진(이재인)의 마음까지 자연스레 변화시켜 싱그러운 청춘 로맨스를 완성했다. 조준영은 다양한 인물들과의 관계 속에서 결이 다른 케미스트리를 발산하며 극에 다채로움과 생동감을 동시에 선사해 차세대 유망주로서의 존재감을 확고히 했다.
|사진 제공=SM엔터테인먼트
이에 조준영은 "'스프링 피버'는 저에게 따뜻한 추억을 안겨준 소중한 작품이다. 처음으로 사투리 연기에 도전하게 되어 많이 긴장했지만, 옆에서 도와주시는 감독님, 스태프분들, 배우분들 덕에 촬영을 무사히 잘 마칠 수 있었다"라며 작품에 대한 소회를 밝혔다.
이어 "지금까지 '스프링 피버'와 선한결을 사랑해 주신 시청자분들께 진심으로 감사드린다. 저는 앞으로 더욱 다양한 모습으로 찾아뵐 수 있도록 열심히 노력할 테니 많은 관심 부탁드린다"라고 감사 인사를 전하며 작품을 성공적으로 마무리했다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
