[SC현장]"사비로 해외 콘서트까지"…'홍경민·차태현·김준현' 아묻따밴드, 본업보다 진심인 '직장인 밴드'(종합)
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민) 쇼케이스. 아묻따밴드 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
[스포츠조선 정빛 기자] '아무것도 묻지도 따지지도 말고, 그냥 음악." 이름처럼 솔직하고 거침없는 출발이다. 홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현·조정민이 의기투합, 아묻따밴드로 뭉쳤다.
아묻따밴드는 12일 서울 종로 '사 홀'에서 첫 디지털 싱글 '알고 있잖아' 쇼케이스를 열고, 밴드 결성 이야기를 들려줬다.
아묻따밴드는 홍경민(리더·베이스), 조영수(키보드), 차태현(객원 보컬), 전인혁(기타), 김준현(드럼), 조정민(피아노)이 장르의 경계를 넘나들며 '좋은 음악'을 선보이기 위해 결성한 밴드다. 지난달 KBS2 '불후의 명곡'에 출연해 결성과 동시에 최종 우승까지 거머쥐며 저력을 입증하기도 했다.
특히 이날 쇼케이스도 뜨거운 취재 열기로, 멤버들이 놀라워했다. 홍경민도 "내가 군대에서 제대하는 날 이후로 이렇게 많은 기자 분이 오신 걸 처음 봤다"라고 웃었다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민) 쇼케이스. 홍경민이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
이어 "평소에 느끼지 못한 기분을 느끼고 있다. 스무 살, 아마추어 시절 느낀 설레던 감정을 지금 다시 느끼고 있다. 기분이 너무 좋다. 가수를 하면서 잊고 있던 감정인 것 같다. 너무 큰 복을 받은 것 같다"고 고백했다.
조영수는 "나도 고등학생 때부터 밴드 생활을 시작했었다. 작곡만 하면서 시들해졌던 열정을 다시 느낀다. 처음 음악을 시작할 때의 열정이 생각이 나서 너무나 행복하다"고 말했다.
차태현 역시 "이게 참 무슨 일인가 싶다. 왜 이렇게 많이 오셨나 싶다. 얼떨결에 이 자리까지 함께 하게 됐지만, 아묻따밴드 덕분에 음원이 하나 더 생겼고 무대도 함께 할 수 있어서 고맙고 신기하다"며 감격해 했다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 차태현이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
그러면서 "처음에는 우리가 쇼케이스를 하는 게 맞나 했는데, 대체 왜 이렇게 많이 오셨나 내가 여쭤보고 싶다"고 반문하기도 했다.
김준현도 "새 프로그램 제작발표회 할 때도 이렇게 많은 분들이 오신 건 못 봤다. 많은 관심과 사랑을 가져주셔서 감개무량하고 몸둘 바를 모를 정도로 감사하다"라며 "사십 중반에 대형가수 형들과 하다 보니, 중간에 연주하면서 울컥한 감정이 올라왔다"고 데뷔 소감을 전했다.
'알고 있잖아'는 히트메이커 조영수 작곡가가 작곡을 맡았으며 아묻따밴드 멤버들이 작사에 참여해 완성도를 한층 높인다. 객원 보컬로 참여한 차태현의 담백하면서도 진정성 있는 음색 또한 곡에 깊이를 더할 예정이다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 아묻따밴드가 라이브 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
차태현은 '알고 있잖아' 리스닝 포인트로 "경주마처럼 본인들 것만 생각한다"라며 "아직 저희가 옆을 잘 못 본다. 연습한 것만 할 수 있다. 그만큼 앞만 본다"라고 너스레를 떨었다.
그러면서 "저는 여덟 시간 푹 잤는데, 확실히 객원 보컬과 느낌이 다른 것 같다"며 떨리지 않다는 감정을 고백했다.
홍경민은 "저와 비슷하고 마음이 잘 맞는 동료를 만난다는 게 쉽지 않다. 처음에 멤버를 꾸리면서 조영수는 꿈도 못 꿨다. 이런 곡이 나올까 싶다"고 떠올렸다.
그러자 곡을 만든 조영수는 "정식 제안도 아니었다"라면서도 "떼창 부를 수 있는 음악이다. 곡은 제가 썼고, 가사는 멤버들이 릴레이처럼 썼다"고 설명했다.
처음 곡을 들었을 때를 돌이키기도 했다. 조정민은 "너무 벅차 올랐다. 첫사랑한테 달려가는 느낌이었다"라고 회상했다.
팀 역할 분배에 대한 얘기도 들려줬다. 전인혁은 "저는 야다 시절 보컬로 했지만, 플라워에서 기타리스트로 활동하기도 했다. 결국 여기까지 왔다. 보컬에 대한 아쉬움은 없다. 모두 연주를 하고 노래를 하는, 주인공인 밴드다"라며 "차태현 보컬은 소년의 감성이 있다. 거침 없이 달려가는 소년의 감성을 우리는 표현할 수 없더라. 정말 적격이다"고 치켜세웠다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 아묻따밴드가 라이브 무대를 선보이고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
이에 홍경민은 "너무 출중한 보컬이 들어오면, 다음 보컬에 부담이 있을 수 있다. 반 정도는 딱 직장인 밴드처럼 되는 것 같다. 차태현 씨가 바빠서 못 한다고 해도, 가급적이면 전문 가수가 아니라도 괜찮을 것 같다"라며 "다음에 복싱 잘 하고, 정서 잘 하는 배우가 비밀병기로 준비돼 있다"라며 배우 장혁을 간접적으로 털어놨다.
그러면서 "장혁은 맞는데, 사실 엠바고가 될 일인가 싶다"라며 "다른 용띠클럽해봐야 (홍)경인이나 (김)종국이 남는다. 기회가 된다면 마음 맞는 사람과 즐겁게 하고 싶다"고 말했다.
김준현도 "지인 찬스를 계속 할 것 같다. 다음 객원 보컬로 문세윤 기다리고 있다"라며 "미도와 파라솔이 레귤러 활동을 안 한다면, 조정석 씨 여기로 오시면 된다. 아마 음악에 미련이 많으실 것이다"라고 거들었다.
회사 입장에서의 수익 구조 관련 질문도 나왔다. 아묻따밴드 소속사 넥스타엔터테인먼트의 수장차태현은 "이익이 전혀 안 난다. 그래서 대표인 제가 하는 거다. 대표니까 어느 정도 마음대로 할 수 있는 게 있어서 한다. 멜론 차트 1위 나오면, 난리가 나는 거다. 아직은 잘 모르겠지만, 대표 입장에서는 얼떨결에 하는 게 잘 될 때가 많긴 하더라"고 설명했다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민)의 쇼케이스. 김준현이 질문에 답하고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
향후 계획도 언급했다. 홍경민은 "저희는 정해놓은 게 없다. 말 그대로 '아묻따'다. 아무것도 묻지도 따지지 말자는 거다. 1년에 한 번씩 꼭 음원을 내자, 콘서트를 돌자, 음악방송을 하자는 거창한 계획은 없다. 저희끼리 즐거울 수 있는 것이 목표라면 목표다"고 전했다.
김준현은 "모여서 음악 얘기하고, 합주를 할 때 많으면 네 시간도 한다. 그러고 회식을 여덟 시간 한다. 그래서 동 틀 무렵에 집에 들어가곤 그렇다. 그것 자체가 행복하다"라고 덧붙였다.
목표에 대해서는 김준현은 "사비를 들여서라도 해외 콘서트를 하고 싶다. 그리고 페스티벌 단가가 싸다. 그냥 한 덩어리 주면, 알아서 N분의 1을 하겠다. 얼추 차비만 주시면 된다"라고 했고, 조영수는 "차트 1위하고 싶다. 그럼 제가 프로듀싱한 가수의 1위보다 좋을 것 같다"라고 밝혔다.
|
|
|12일 서울 동숭동 SA홀에서 열린 아묻따밴드(홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민) 쇼케이스. 아묻따밴드 멤버들이 포토타임을 갖고 있다. 허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.02.12/
조정민은 "저도 클래식을 전공했는데, 트로트를 하고 있다. 저에게 첫 번째 경험을 해준 밴드다. 저희로 인해서 직장인 밴드 롤모델이 됐으면 한다"고 바랐다.
홍경민, 조영수, 차태현, 전인혁, 김준현, 조정민이 의기투합한 아묻따밴드의 첫 번째 디지털 싱글 '알고 있잖아'는 13일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.