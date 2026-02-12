윤유선♥이성호 결혼식 부케, 故여운계가 받았다..."그해 아들이 결혼"

기사입력 2026-02-12 21:59


윤유선♥이성호 결혼식 부케, 故여운계가 받았다..."그해 아들이 결혼"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 윤유선·변호사 이성호 부부가 결혼식 부케를 故여운계가 받았다고 밝혔다.

12일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아')에는 결혼 25년 만에 처음으로 부부 동반 토크쇼에 나선 배우 윤유선과 부장 판사 출신 변호사 이성호가 출연했다.

이날 이성호는 결혼식 당시를 떠올리며 "아내가 진짜 오래된 배우라는 걸 결혼하고 알게 됐다. 보통 결혼하면 동료나 친구가 부케를 받는데 우리 결혼식 부케는 여운계 선생님이 받으셨다"고 말했다.

이에 대해 윤유선은 "내가 결혼을 늦게 하니까 (부케를) 줄 친구가 없었다. 거의 내가 마지막이었다. 33세에 결혼했는데 우리 때는 늦은 거였다. 지금이면 마흔 같은 느낌이다"라며 "그래서 그냥 확 부케를 던졌는데 받으신 거다. 그러고 나서 선생님 아들이 그해 결혼했다"고 설명했다.


윤유선♥이성호 결혼식 부케, 故여운계가 받았다..."그해 아들이 결혼"
그런가 하면 이성호는 결혼식 당시 가장 많이 받은 질문에 대해 묻자 "어떻게 결혼하게 됐는지를 묻는데 '언제까지 살까?'라는 뉘앙스였다. 그때만 해도 연예인이 결혼하면 바로 따라붙는 기사가 이혼 기사들도 많았다"고 답했다.

이어 "아내를 계속 배우를 시킬 거냐는 질문도 많았다. 결혼 후 은퇴가 자연스러웠던 시절이고, 연예인과 양립할 수 없다는 인식이 있었다"며 "그래서 나는 질문을 받고 '그걸 왜 나한테 물어보냐. 아내한테 물어봐라'라고 했다. 그때만 해도 여자들이 아버지나 남편한테 허락받았던 거라 그랬던 거 같다"고 전했다.

윤유선은 "진짜 옛날인 거다. 나도 그런 얘기를 많이 물어보길래 남편에게 '사람들이 그렇게 묻더라'고 말했더니 남편이 '네가 하고 싶으면 하고 안 하고 싶으면 안 하는 거다'라고 했다"고 말했다. 이를 들은 김숙은 "정말 열려있던 분인 거다"라며 감탄했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

[전문] 민희진, 하이브 상대 255억 풋옵션 소송 1심 승소.."소모적 분쟁 인생서 털고파"

3.

김준호♥김지민, 2세 태명 정하더니 기쁜 소식 전했다 "금연·금주 중" ('준호 지민')

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는 거냐"

연예 많이본뉴스
1.

'15억 피해' 양치승, 헬스장 폐업 후 눈물이…"오재무 너무 보고 싶었다"

2.

[전문] 민희진, 하이브 상대 255억 풋옵션 소송 1심 승소.."소모적 분쟁 인생서 털고파"

3.

김준호♥김지민, 2세 태명 정하더니 기쁜 소식 전했다 "금연·금주 중" ('준호 지민')

4.

변요한♥티파니 영, 가을 결혼설 속 첫 공식 언급…"응원만큼 잘 살겠다"

5.

김종국, 결혼 4개월 만에 달라졌다...♥아내 질문에 단호 "최수종 되는 거냐"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]"대충격!" 韓 여자 컬링, '하위 랭커' 미국에 4-8 역전패…첫 판부터 고개 숙였다

2.

[현장인터뷰] 제제금 300만원 삼성 김효범 감독 "징계를 달게 받겠다. 모든 농구 팬에 죄송하다"

3.

다저스 진짜 미쳤나. 전반기 삭제된 투수와 1년 계약 → 93억3920만원은 돈도 아니다

4.

2614억 대먹튀! 일반인보다 못한 몸, 콜로라도에선 이제 끝났다...서부지구의 '호구' 이러니 119패 당하지

5.

[현장분석] 전반 21점 차 현대모비스 리드→6점 차 삼성 추격. 니콜슨 발목부상+서명진&해먼즈 승부처 해결사. 현대모비스, 87대77 삼성 제압. 승부처 코어 힘 달랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.