"크게 한장이면 10억?"…장영란 "억대 사기 당했다" 피해 고백→"상장한다더니, 약속한 원금도 못받아"(A급장영란)

[스포츠조선 고재완 기자] "상장한다더니, 크게 한 장 들어갔는데 못 받고 있어."

방송인 장영란이 '억대 투자' 사기 피해를 털어놨다. "상장할 거라며 투자하라"는 말에 큰돈을 넣었지만, "원금은 물론 약속했던 반환도 받지 못했다"고 밝혔다.

장영란은 지난 11일 자신의 유튜브 채널 'A급장영란'에 '(실제상황) 억대 투자 사기 당한 장영란 눈물의 심경고백'이라는 제목의 영상을 공개했다. 영상에서 그는 먼저 한방정신의학과전문의라며 자신의 남편 한창을 소개했다. 이어 장영란은 "상장할 거라고, '영란씨 투자해라' 해서 크게 한 장 들어갔다"고 말했지만 남편 한창은 "못 받고 있잖아. 상장도 못 했고, 원금 돌려준다 했는데 돌려주지도 않고"라고 정리했다.

또 다른 사례로 영상 중반에 "태국 왕자와 결혼했다"며 접근한 사람의 메시지를 예로 들며 "'언니 덕분에 잘됐다'는 식으로 친근하게 접근하고, '태국 왕자랑 결혼했다'며 그럴듯한 근황을 덧붙였다. 이후 대화가 이어지다 갑자기 '사실 장애인이 됐다' '이거 내야 하는데 100만 원만' 같은 식으로 금전 요구로 넘어가더라. 주민등록증 사진까지 보내 신뢰를 유도했지만 지인이 구글에 검색해보면서 수상함을 확인했고, 결과적으로 다행히 돈을 보내진 않았다"고 설명했다.


남편 한창이 짚은 장영란의 성향은 크게 3가지였다. 우선 회복 탄력성이 크고, 안 좋은 일을 빨리 넘기는 편이라는 것. 한창은 장영란을 두고 "힘든 일이 있어도 금방 긍정적으로 생각한다"는 취지로 말하고, 비유로 "해마가 없는 것 같다(잘 까먹는다)"고 비꼬았다. 그는 "같이 힘든 일을 겪었는데 장영란이 너무 빨리 털고 일어나는 모습이 오히려 주변의 감정을 건드릴 수 있다"고 말했다.

또 "주변 사람을 다 좋게 본다"며 타인이 보기엔 "다 좋은 사람으로 보는 게 이해가 안 된다"는 식의 반응을 불러, 관계에서 오해 시기 질투를 키울 수 있다고 설명했다. 게다가 댓글이나 소문 같은 주변 반응에 상대적으로 '영향을 받기 쉬운 구조'라 사람을 믿고 관계를 이어가려는 성향이 강한데, 그게 누적되면 '뒤통수' 피해 경험으로 끝나는 경우가 많다고 지적하기도 했다.

특히 한창은 "말해도 안 듣는다" "좋은 부분만 보고 나쁜 부분을 덮는다"는 식으로 자주 말해 눈길을 끌었다.


또 '사람 말'에 설득되면 금전 판단이 느슨해지는 지점도 지적했다. 관계에서 '긍정 필터'가 강해 위험 신호를 늦게 인지한다는 것.


그래서 한창은 "아예 장영란 주변 사람들을 구글링·사업 확인·재무제표까지 본다"고 말할 정도로, 배우자 입장에선 "위험 신호를 본인이 잘 못 거른다"는 판단했다.

덧붙여 질투와 시기하는 사람의 특징 체크리스트도 등장해 눈길을 끌었다. 우선 칭찬 뒤에 가시가 붙는다. "장영란이 CF를 찍는다면 '축하해'라고 말한 뒤 '요새는 다 찍나 봐'처럼 깎아내리는 말이 붙인다"는 것. 또 내가 잘될 땐 무반응이다 안 될 때만 다가오는 남의 불행에서 쾌락을 느끼는 유형도 있다. "돈은 잘 벌어 좋겠다. 근데 난 공부는 잘했잖아" 식의 우위 압박형의 서열매기기, 남의 성과를 운으로만 치부하려는 성향 등도 이들의 특징이라고 분석했다.
