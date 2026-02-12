"크게 한장이면 10억?"…장영란 "억대 사기 당했다" 피해 고백→"상장한다더니, 약속한 원금도 못받아"(A급장영란)

|
[스포츠조선 고재완 기자] "상장한다더니, 크게 한 장 들어갔는데 못 받고 있어."
또 다른 사례로 영상 중반에 "태국 왕자와 결혼했다"며 접근한 사람의 메시지를 예로 들며 "'언니 덕분에 잘됐다'는 식으로 친근하게 접근하고, '태국 왕자랑 결혼했다'며 그럴듯한 근황을 덧붙였다. 이후 대화가 이어지다 갑자기 '사실 장애인이 됐다' '이거 내야 하는데 100만 원만' 같은 식으로 금전 요구로 넘어가더라. 주민등록증 사진까지 보내 신뢰를 유도했지만 지인이 구글에 검색해보면서 수상함을 확인했고, 결과적으로 다행히 돈을 보내진 않았다"고 설명했다.
또 "주변 사람을 다 좋게 본다"며 타인이 보기엔 "다 좋은 사람으로 보는 게 이해가 안 된다"는 식의 반응을 불러, 관계에서 오해 시기 질투를 키울 수 있다고 설명했다. 게다가 댓글이나 소문 같은 주변 반응에 상대적으로 '영향을 받기 쉬운 구조'라 사람을 믿고 관계를 이어가려는 성향이 강한데, 그게 누적되면 '뒤통수' 피해 경험으로 끝나는 경우가 많다고 지적하기도 했다.
특히 한창은 "말해도 안 듣는다" "좋은 부분만 보고 나쁜 부분을 덮는다"는 식으로 자주 말해 눈길을 끌었다.
또 '사람 말'에 설득되면 금전 판단이 느슨해지는 지점도 지적했다. 관계에서 '긍정 필터'가 강해 위험 신호를 늦게 인지한다는 것.
덧붙여 질투와 시기하는 사람의 특징 체크리스트도 등장해 눈길을 끌었다. 우선 칭찬 뒤에 가시가 붙는다. "장영란이 CF를 찍는다면 '축하해'라고 말한 뒤 '요새는 다 찍나 봐'처럼 깎아내리는 말이 붙인다"는 것. 또 내가 잘될 땐 무반응이다 안 될 때만 다가오는 남의 불행에서 쾌락을 느끼는 유형도 있다. "돈은 잘 벌어 좋겠다. 근데 난 공부는 잘했잖아" 식의 우위 압박형의 서열매기기, 남의 성과를 운으로만 치부하려는 성향 등도 이들의 특징이라고 분석했다.
