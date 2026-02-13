박서진 母, 갑상샘암 의심 진단에 온가족 절망..."기운없는 모습 평소와 달라" (살림남)
[스포츠조선 김수현기자] 가수 박서진 가족이 설 명절을 앞두고 역대급 위기를 맞는다.
오는 14일(토) 방송되는 KBS 2TV 살림하는 남자들 시즌2(이하 '살림남')에서는 설날을 맞아 고향 삼천포를 찾은 박서진 남매의 이야기가 공개된다.
이날 삼천포 집을 찾은 박서진과 동생 효정은 기운 없이 침대에 누워 있는 어머니의 모습에 당혹감을 감추지 못한다.
특히 최근 어머니가 갑상샘암 의심 진단을 받은 상황이어서 집안에는 걱정 어린 분위기가 이어진다. 박서진은 "행동이 평소랑 너무 다르다. 무슨 일 있냐"며 다그치지만, 끝내 입을 닫은 어머니의 모습에 스튜디오마저 긴장감에 휩싸인다.
심상치 않은 기류를 감지한 박서진 남매는 어머니의 기운을 북돋기 위한 '대책 회의'에 나선다. 효정은 특급 애교 공세에 나서고, 박서진과 아버지는 난생처음 명절 요리에 뛰어들며 집안 분위기 반전을 위해 고군분투한다.
이에 어머니는 그동안 차마 말하지 못했던 속마음을 어렵게 털어놓는데. 과연 어머니가 남몰래 마음앓이를 했던 진짜 이유는 무엇일지 궁금증이 쏠린다.
그러나 평온도 잠시, 명절 준비를 둘러싼 부모님의 격한 말다툼에 집안 분위기는 다시 뒤집힌다. 급기야 남매는 "오늘 이거 못 찾으면 우리 제삿날"이라는 비장한 말과 함께 시장으로 내몰린다.
하지만 부모님을 화해시키러 나간 시장에서조차 남매의 갈등이 불거지고, 박서진은 효정에게 "또다시 가출해라"라는 말을 내뱉어 사태는 걷잡을 수 없이 커진다.
과연 박서진 가족에게 어떤 폭풍이 몰아친 것인지, 가족들이 무사히 명절을 맞이할 수 있을지는 14일(토) 밤 9시 20분 KBS 2TV '살림남'에서 확인할 수 있다.
한편 '살림남'은 오는 28일부터 매주 토요일 밤 9시 20분으로 방송 시간을 옮겨 시청자들과 만난다.
