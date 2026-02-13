정시아, '시父' 백윤식과 17년째 동거 중인데.."제일 잘하는 요리? 간장계란밥"(정시아아시정)

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 정시아의 아들 준우 군이 엄마의 요리 실력을 솔직하게 평가해 웃음을 안겼다.

13일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 "'정시아 고등학생이 돼버린 아들과 압구정 데이트♥ "엄마가 몰라서 미안해" 준우의 속마음'"이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 올해 고등학교 2학년이 된 준우 군과 정시아가 서울 압구정에서 오붓한 데이트를 즐기는 모습이 담겼다.

이날 정시아는 유튜브를 시작하게 된 계기가 아들 준우 군때문이라고 밝혔다. 그는 "준우 때문에 시작한 거다. 준우가 3점슛을 던졌는데 한 번 안 들어가면 흔들린다. 그래서 '무조건 던져. 던져야 들어가든 안 들어가든 다음에 깨닫는 게 생긴다'고 한다"며 "그게 저 자신에게도 하는 말이었다. '일단 해보자. 안 돼도 거기서 배울 게 있겠지'라고 생각한다. 준우가 없었으면 도전하지 못했을 것"이라고 밝혔다.

이어 정시아는 준우 군에게 "엄마가 처음 된장찌개 끓여줬을 때 기억나니?"라고 물었고, 준우 군은 한숨을 쉬며 "진짜. 간이 아예 안 됐다. 물 맛이었다. 된장물 맛"이라고 솔직하게 폭로해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

정시아가 "그래도 지금은 많이 좋아졌지?"라고 묻자, 준우 군은 "매일 다르다. 어쩔 때는 짜고, 어쩔 때는 물맛 나고, 어쩔 때는 나쁘지 않다"고 솔직하게 평가했다.

제작진이 "그럼 먹을 만했던 요리는 뭐냐"고 묻자, 준우 군은 "간장계란밥"이라고 답해 또 한 번 폭소를 자아냈다.


앞서 정시아는 최근 한 유튜브 채널에 출연해 시아버지 백윤식과 17년째 한집살이 중이라고 밝혔다.

정시아는 결혼 당시 26세로, 결혼과 동시에 자연스럽게 시댁에 들어가 살게 됐다고 전했다. 그는 "당시 너무 어렸고, 주변에 결혼한 친구나 조언해 줄 사람이 없었다. 결혼하면서 자연스럽게 들어가 살게 된 거지, 많이 생각하고 선택한 건 아니다"고 회상했다.


이어 "(백도빈과) 둘만 살아본 적이 없어서 크게 불편함을 느끼지 못했다"면서도 "요즘 학부모들 만나 보면 저처럼 사는 사람이 없다. 돌이켜 보니 다른 사람보다 조금 불편하긴 하다고 느꼈다"고 덧붙였다.

정시아는 "다른 사람들은 집 밖을 나갈 때 옷을 갈아입지 않나. 저는 제 방을 나갈 때 옷을 갈아입는다. 거실 소파에 누워 TV를 본 적도 없다"며 "이건 아버님도 마찬가지다. 가족 간 배려라 나쁘게 생각하지 않는다"고 설명했다.

그는 "제 삶에 분가는 없다"고 강조하며, "준우(첫째)를 낳은 후 한 달도 안 돼 아빠가 돌아가셨다. 아버지는 저에게 무조건적인 사랑을 주신 분인데, 제가 부모의 고충을 깨달은 시점에 돌아가셔서, 못 해 드린 걸 아버님께 해야겠다고 다짐했다. 그 마음으로 아버님께 더 잘하려고 노력하지만 사실 쉽지 않다"고 솔직한 심정을 전했다.려 드리고 잘하려고 노력하는데 사실 쉽지 않다"고 했다.

한편 정시아는 2009년 백윤식 아들 배우 백도빈과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

