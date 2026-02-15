이순실, 위고비로 30kg감량 '확 달라진 비주얼'..리프팅·쌍꺼풀 설 선물까지 ('사당귀')

[스포츠조선 정유나 기자] '사당귀'에서 디지털만 미인이었던 이순실이 위고비로 30kg 감량 후 몰라보게 달라진 모습으로 리마인드 웨딩을 준비한다.

오늘(15일) 방송되는 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 이순실 보스의 리마인드 웨딩 촬영 준비과정이 공개된다. 이 가운데 몰라보게 달라진 이순실 보스의 가냘픈 몸매가 시선을 사로잡으며 충격을 선사한다. 이순실 보스는 '사당귀'를 통해서 위고비를 맞고 있다고 당당하게 알린 바 있다. 이에 이순실은 "현재 30kg 감량했다"라고 밝혀 한 사람이 빠져나간 듯 몰라보게 늘씬해진 몸매를 공개해 박명수를 깜짝 놀라게 한다고. 아울러 이순실은 직원들에게도 설선물로 자본주의 플렉스를 제대로 선보였다고 공개한다. 이순실은 "설을 맞아 주방장은 리프팅, 홀 매니저는 쌍꺼풀을 해줬다. 이외에 매니저와 이사에게도 명품가방을 선물했다"고 밝혀 박수를 받는다.


이날 방송에 등장한 이순실은 한층 늘씬해진 몸매와 달리 얼굴은 그대로라 더욱 웃음을 자아낸다. 몸매에 이어 미모 변신에도 진심인 이순실 보스는 리마인드 웨딩 사진 촬영을 기회로 발 경락 마사지로 이번에는 반쪽 얼굴에 도전한다. 발 경락 마사지는 다른 경락 마사지와 달리 발의 힘을 활용해 얼굴 사이즈를 맞추고, 귀 밑의 독소를 빼서 스트레스를 풀어주는 것.

그러나 이순실은 치료사의 발바닥이 얼굴에 척 얹어지는 순간 "아아악~"라고 굉음을 내질러 모두를 깜짝 놀라게 한다. 이를 지켜보던 이순실 회사의 이사는 "우리 시골에서 돼지 잡을 때 이런 소리를 내더라고요"라며 웃음을 참지 못한다고.

이순실은 "처음에는 발로 하는지 몰랐어요. 손인줄 알았는데 내가 죽을 거 같았어요"라며 "이뻐지는 거 진짜 어렵네요"라고 하소연해 모두를 웃게 한다. 김숙이 "나는 누가 등을 좀 밟아줬으면 좋겠어요"라며 호기심을 드러내자, 이순실이 "내가 해줄게요. 그대신 갈비뼈 순서가 바뀔 수 있어요"라며 대꾸해 김숙의 손사래를 치게 한다.

탈북 방송인으로 100억 매출의 신화를 이룬 이순실의 자본주의 외모 변신이 어디까지 이어질지 '사당귀' 본방송을 통해 공개된다.

