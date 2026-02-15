'47세' 장영란, 제주 밤수영 중 '파격 비키니'..남편 카메라 속 완벽 S라인

기사입력 2026-02-15 23:39


'47세' 장영란, 제주 밤수영 중 '파격 비키니'..남편 카메라 속 완…

'47세' 장영란, 제주 밤수영 중 '파격 비키니'..남편 카메라 속 완…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 장영란이 가족여행에서 파격적인 비키니 수영복에 도전했다.

15일 장영란은 "제주도 너무 좋네요. 여긴 봄이에요. 아 좋다 좋다 좋다"라며 남편 한창과 아이들을 데리고 제주도로 가족 여행을 떠났다.

장영란은 "오늘도 밤 수영. 3일 내내 밤 수영"이라며 늦은 밤에도 수영장에서 여유를 즐기며 행복한 시간을 보냈다.


'47세' 장영란, 제주 밤수영 중 '파격 비키니'..남편 카메라 속 완…

'47세' 장영란, 제주 밤수영 중 '파격 비키니'..남편 카메라 속 완…
그는 "사실 비키니 입은 모습은 아직도 좀 부끄부끄해요. 후다닥 수영장에 들어가려는데 잠시 잠깐 휘리릭. 남편님의 실력 발휘"라며 남편 한창이 찍어준 비키니 사진을 공개했다.

이어 "이번에도 롱다리 영란. 진짜 최고야. 여행 내내 사진 열심히 찍어준 남편 감사해요"라며 항상 아내 사진에 진심인 한창을 자랑하기도 했다.

한편 장영란은 1978년생으로 한의사 한창과 2009년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

장영란은 다양한 예능과 유튜브 활동을 통해 가족과의 일상을 공개하며 꾸준한 사랑을 받고 있다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故최진실 딸 최준희, 23세에 결혼..♥11세 연상 연인과 5월 웨딩 "오빠 최환희도 응원"

2.

장윤정, 돈 문제로 친모와 절연..."생일상, 시어머니가 차려주신다" (백반기행)

3.

쯔양, 1300만 유튜버 '어마어마한 수입 공개'..."한 달에 외제차 한 대" (알토란)[종합]

4.

풍자, 27kg 빼고 달라진 몸매 실감..."살 많이 빠져서 옷 벗겨질 듯"

5.

'마이큐♥' 김나영, 시아버지 눈물 고백에 왈칵..."며느리만 괜찮으면 돼"

연예 많이본뉴스
1.

故최진실 딸 최준희, 23세에 결혼..♥11세 연상 연인과 5월 웨딩 "오빠 최환희도 응원"

2.

장윤정, 돈 문제로 친모와 절연..."생일상, 시어머니가 차려주신다" (백반기행)

3.

쯔양, 1300만 유튜버 '어마어마한 수입 공개'..."한 달에 외제차 한 대" (알토란)[종합]

4.

풍자, 27kg 빼고 달라진 몸매 실감..."살 많이 빠져서 옷 벗겨질 듯"

5.

'마이큐♥' 김나영, 시아버지 눈물 고백에 왈칵..."며느리만 괜찮으면 돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

'드디어 본게임' 빙속 김민선-이나현, 주종목 500m 본격 메달 레이스 예고[밀라노 프리뷰]

2.

'베이징 편파 판정급'...밀라노 '최악의 빙질', 韓 쇼트트랙 괴롭히는 악조건[밀라노 현장]

3.

"죄송합니다, 정말 죄송합니다" 대국민 사과까지 했는데...밀라노 빙판에 또 울었다, 스토다드 벌써 네 번째 '꽈당'

4.

"메달보다 빛난 도전, 이 선수 기억해!" 2005년생' 정대윤, '듀얼모굴' 깜짝 8강! '모굴황제'킹스베리와 진검승부[밀라노 스토리]

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.