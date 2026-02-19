BTS RM, '초보' 첫 운전에 엄마도 못 믿었다…"AI가 진짜 같네"
[스포츠조선 정안지 기자] 최근 운전면허증을 취득한 그룹 방탄소년단(BTS) 리더 RM이 운전 실력을 공개한 가운데 그의 어머니의 반응이 웃음을 안긴다.
RM은 18일 "엄마, 이거 AI 아니야"라며 어머니와 주고받은 메시지를 공개했다.
메시지 속 어머니는 '운전하는 준이. 귀여운데 불안함'이라는 제목의 링크와 함께 "아들, 이거 진짜냐? 진짜 같다"라며 웃었다.
해당 영상에는 운전 중인 RM의 모습이 담겼다. RM은 그동안 BTS 멤버 중 유일하게 운전면허가 없었던 멤버였으나, 지난해 12월 운전면허 취득 사실을 알린 바 있다.
이에 RM이 직접 운전대를 잡았지만, 어머니는 아들이 운전하는 모습을 AI로 만든 영상으로 오해했다. 그러자 RM은 "진짜다. 엄마, 이거 AI 아니다"라고 해명해 웃음을 안겼다.
앞서 RM은 자신의 SNS를 통해 "웃으면서 하자. 나도 웃김"이라며 운전 중인 모습을 공유했다. 이 과정에서 초보 운전자답게 두 손으로 핸들을 꽉 잡은 채 운전하는 RM의 모습이 시선을 끌었다.
한편, RM이 속한 방탄소년단은 오는 3월 20일 다섯 번째 정규 앨범 'ARIRANG'(아리랑)을 발매하고 완전체 활동에 나선다.
