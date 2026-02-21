블랙핑크, 또 일 냈다...전 세계 아티스트 최초 유튜브 구독자 1억 명 돌파 [공식]

기사입력 2026-02-21 11:11


블랙핑크, 또 일 냈다...전 세계 아티스트 최초 유튜브 구독자 1억 명…

블랙핑크, 또 일 냈다...전 세계 아티스트 최초 유튜브 구독자 1억 명…

[스포츠조선 이우주 기자] 블랙핑크가 새 앨범 발매를 앞두고 전 세계 아티스트 최초로 유튜브 구독자 1억 명 금자탑을 쌓으며 독보적인 존재감을 입증했다.

21일 YG엔터테인먼트에 따르면 블랙핑크의 유튜브 채널 구독자 수는 전날 오후 7시 31분께 1억 명을 넘어섰다. 이는 전 세계 모든 아티스트를 통틀어 최초·최다 기록이자 지난 2016년 6월 28일 블랙핑크 채널이 개설된 지 약 9년 8개월 만이다.

특히 미니 3집 [DEADLINE] 프로모션에 돌입한 이후 구독자 상승세가 가팔랐다. 실제 지난달 15일 발매 어나운스먼트 영상을 기점으로 하루 평균 1만여 명의 신규 구독자가 유입, 이들이 새롭게 펼쳐낼 음악 세계를 향한 글로벌 팬들의 남다른 기대감을 엿보게 했다.

글로벌 음악 시장의 판도 변화를 이끌고 있는 유튜브에서 구독자 수는 충성도 높은 팬덤의 관심을 나타내는 지표로 통한다. 이미 세계 최정상 그룹으로 자리매김 했음에도 블랙핑크의 팬덤 확장이 여전히 계속되고 있음을 확인할 수 있는 대목이다.

앞서 블랙핑크는 지난 2020년 7월 비영어권 아티스트 최초로 '유튜브 구독자 수 톱5에 이름을 올렸다. 이어 아리아나 그란데, 에미넴, 에드 시런, 마시멜로, 저스틴 비버 등 유명 팝스타들을 차례로 추월하더니 2021년 9월 전 세계 아티스트 1위에 올랐고, 현재까지도 왕좌를 굳건히 지키고 있다.

조회수 또한 압도적이다. 블랙핑크는 지금까지 유튜브에서 총 50편의 억대 뷰 콘텐츠를 배출했으며, 공식 유튜브 채널 누적 조회수는 411억에 달한다. 이러한 성과는 영국 기네스 월드 레코드(Guinness World Records)에서 '유튜브에서 가장 많은 조회수를 기록한 밴드'로 공식 등재된 바 있다.

한편 블랙핑크는 오는 27일 오후 2시(한국시간) 미니 3집 [DEADLINE]을 발매한다. 타이틀곡 'GO'를 비롯 선공개곡 '뛰어(JUMP)', 'Me and my', 'Champion', 'Fxxxboy'까지 총 5개 트랙이 수록됐다. YG 측은 "[DEADLINE]이라는 제목처럼 '되돌릴 수 없는 최고의 순간들', 그리고 '이 순간 가장 빛나는 블랙핑크의 현재'로 가득 채워진 앨범이 될 것"이라고 전한 바 있다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 안 나는 게 이상"

4.

'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대 신문 나와"

5.

신동엽♥선혜윤, '딸 정서'까지 고려..'서울대 보낸' 뜻밖의 비법 "반려견 입양 추천"

연예 많이본뉴스
1.

박서진, 행사비만 4,000만 원 "200배 올라, 비수기 땐 낮춰" ('전현무계획3')

2.

'매니저 갑질 의혹' 박나래, 첫 경찰 조사서 굳은 표정 "사실 아닌 부분 바로잡을 것"

3.

황혜영, 뇌종양 투병 후 심경 "우울증·공황장애약으로 버틴 결과, 고장 안 나는 게 이상"

4.

'LA댁' 박은지, '100년 된 미국 집' 공개 "공사하다 1930년대 신문 나와"

5.

신동엽♥선혜윤, '딸 정서'까지 고려..'서울대 보낸' 뜻밖의 비법 "반려견 입양 추천"

스포츠 많이본뉴스
1.

또또 충돌...하필 '韓 국가대표' 노도희 덮쳤다, 벨기에 선수 뒤에서 '쾅'→아쉬움의 눈물[밀라노 현장]

2.

"당신이 전설 중의 전설입니다" 'GOAT' 새 역사 쓴 최민정, 보석같은 눈물…김길리 '금빛 질주', 조연 역할로 길 열어줘

3.

한때 태극전사 韓 떠나서 'NO 메달', 혹시 돌아오나?...'음주운전→충격 헝가리 귀화' 김민석, 주 종목도 좌절..."마지막 올림픽" 린샤오쥔, 메달 없이 퇴장

4.

中 귀화 후 6년...마침내 韓 팬들 앞에서 입 연 임효준 "힘든 일, 겪으면서 단단해져"→"힘들고, 지치고 포기하고 싶은 순간 있었다"[밀라노 현장]

5.

'새로운 여왕이 탄생했습니다' 김길리, 1500m 금메달! 계주 이어 2관왕+3개 메달 '기염'...'은메달' 최민정, 한국 올림픽 최다 메달 '쾌거'![밀라노 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.