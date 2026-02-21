'싱글맘' 22기 순자, 子 위해 결단...전남편에 양육비 인상 부탁까지 "심각해"

[스포츠조선 조윤선 기자] '나는 솔로' 22기 순자가 자녀 양육을 위해 야간 고정 근무 생활을 곧 마무리한다고 밝혔다.
순자는 21일 자신의 사회관계망서비스에 "4년 반을 넘어가는 야간 고정 직장 생활을 이제 곧 벗어난다"며 장문의 글을 통해 솔직한 상황을 털어놨다.
그는 "단, 급여가 많이 줄기 때문에 걱정이 몇 배로 늘었다. 그럼에도 나의 결정에는 둘째의 어린 시절 기억에 남을 어른의 부재가 아이에게 부정적으로 남을까… 심각했다"며 "왜냐하면, 계속 야간을 이어간다면 기본적인 생활은 유지하겠지만, 둘째의 어린 시절 기억에는 형인 준별이만 남을 거였다. 밝은 시간에는 학교, 밤에는 형아..엄마가 없다. 어른이 없다"고 설명했다.
집에 설치된 홈캠을 통해 아이들의 움직임과 소리를 확인하며 근무 중에도 상황을 지켜봤다는 순자는 "준별이가 동생을 친절한 말투로 지도해주는 소리를 귀로만 듣고 있다. 나는 일을 해야 했기 때문"이라며 복잡한 심경을 드러냈다.
결국 순자는 근무 환경 변화로 인한 소득 감소 문제로 전남편에게 양육비 인상을 부탁한 사실도 공개했다. 그는 "근무환경이 바뀌면서 소득금액이 상당히 줄어들 걸 알고, 전남편에게 양육비 인상을 부탁했다"며 "전남편은 거주지가 멀어 자주 아이들과 만나지 못하지만, 노력하고 있다는 걸 방송 이후 느꼈고, 지금 나의 상황을 이해해 주는 것 같다. 각자 벌이가 많지 않음에도 양육비 인상을 고려해 주려는 카톡 내용으로, 다시 또 전 열심히 살아보겠다"고 전했다.
한편 22기 순자는 이혼 후 홀로 두 아들을 키우는 '돌싱맘'으로, ENA·SBS Plus '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다.