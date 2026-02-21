박서진 "아버지 두 분 계신다" 깜짝 고백..알고보니 '성형 1억' 들인 '얼굴의 父' ('불후')
[스포츠조선 정안지 기자] '장구의 신' 박서진이 "아버지가 여러 사람 계신다"라고 말해 궁금증을 자아냈다.
21일 방송된 KBS2 '불후의 명곡'에는 가왕'이 되어 돌아온 '장구의 신' 박서진이 빛나는 존재감으로 토크 대기실을 환하게 물들였다.
이날 이찬원은 한층 훤칠해진 박서진의 외모에 감탄하며 "어쩜 이렇게 날이 갈수록 비주얼이 좋아지냐"라며 비결을 물었다.
이에 박서진이 "행사할 때마다 돈을 따로 빼놓는다"라면서 "시술 비용을 차곡차곡 쌓는 중이다. 행사할 때마다 시술비, 세금 빼놓는다"라면서 파격적인 비법을 공개해 모두를 박장대소하게 했다.
그때 이찬원이 뷰티의 메카 청담동에서 박서진과 마주한 목격담을 꺼내며 "서진 씨 집이 청담동이 아닌 것으로 아는데 자주 봤다"라고 수상한(?) 행적에 의문을 드러냈다.
그러자 박서진은 태연하게 "청담에 아버지, 가로수길에 아버지 한 분씩 계신다"라고 '얼굴의 아버지' 존재를 공개해 배꼽을 잡게 했다.
이를 듣던 자두는 "그 아버지가 딸도 키우시냐"라고 물었고, 박서진은 "키우실 거다"라고 했다. 이에 자두는 "나도 갈 때가 되지 않았나"라고 말해 폭소를 자아냈다.
