'정영림♥' 심현섭, 장가 진짜 잘갔네..장모님표 밥상 자랑 "반찬 50개 더 있어"

기사입력 2026-02-22 17:57


'정영림♥' 심현섭, 장가 진짜 잘갔네..장모님표 밥상 자랑 "반찬 50…

[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 심현섭이 결혼 후 첫 설 명절 풍경을 공개했다.

22일 유튜브 채널 '정영림 심현섭'에는 '결혼 후 첫 설날^^ 배 터지는 정영림 심서방♡'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상에서 심현섭은 아내 정영림과 함께 처가댁을 찾아 설 명절을 보냈다. 그는 "결혼 후 첫 설이다. 일주일 전 새벽 2시부터 열심히 요리해주신 장모님께 너무 감사드린다. 오늘도 염치없이 맛있게 먹겠다"고 인사해 훈훈함을 자아냈다.


'정영림♥' 심현섭, 장가 진짜 잘갔네..장모님표 밥상 자랑 "반찬 50…
장모는 갈비찜부터 잡채, 각종 전과 전복구이까지 푸짐한 한 상을 차려냈다. 이에 심현섭은 "정말 맛있게 잘 먹겠다. 저기 반찬이 50가지 더 있다"며 특유의 너스레로 웃음을 안겼다.

정영림은 "저는 한 게 없다. 맛있게 먹어라"라며 겸손한 모습을 보이는가 하면, 심현섭의 밥 위에 전복구이를 올려주는 등 남편을 살뜰히 챙기며 달달한 신혼 분위기를 더했다.

특히 심현섭은 갈비찜을 맛본 뒤 "이게 장모님 특허 갈비다. 진짜 먹방을 찍어야 한다"며 연신 감탄했다. 이어 "너무 맛있다"고 '엄지척'을 날려 가족들을 흐뭇하게 만들었다.

이를 본 팬들은 "현섭 씨 정말 장가 잘 갔다", "너무 예쁜 부부", "가족 사랑 듬뿍 받는 심서방", "결혼 후 복이 터졌다", "장인·장모님께 잘해드려라" 등의 댓글을 남기며 응원의 메시지를 보냈다.

한편 심현섭은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 인연을 맺은 11세 연하 정영림 씨와 지난해 4월 결혼했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태진아, 거짓 홍보에 격분 “전한길, 거짓말로 정치 행사에 끌어들여..명예훼손 고소·고발”

2.

이성미 “내가 이홍렬 이혼 시킬 수 있다..입 열면 끝”

3.

김창열, 일본서 입국거부 당했다..‘독도 홍보 활동’ 영향 있었나

4.

'하트시그널2' 장미, 임신 중 파격 D라인 "임부복 안 산다" 선언

5.

‘지소연♥’ 송재희, 운전대에 손 떼고 도로 주행..FSD 기능 놀랍네

연예 많이본뉴스
1.

태진아, 거짓 홍보에 격분 “전한길, 거짓말로 정치 행사에 끌어들여..명예훼손 고소·고발”

2.

이성미 “내가 이홍렬 이혼 시킬 수 있다..입 열면 끝”

3.

김창열, 일본서 입국거부 당했다..‘독도 홍보 활동’ 영향 있었나

4.

'하트시그널2' 장미, 임신 중 파격 D라인 "임부복 안 산다" 선언

5.

‘지소연♥’ 송재희, 운전대에 손 떼고 도로 주행..FSD 기능 놀랍네

스포츠 많이본뉴스
1.

"아이돌로 환생한 줄 알았다!" 日 제대로 '홀릭'…韓 이해인 피겨 갈라쇼 '케데헌' 돌풍→세계를 홀렸다

2.

'18점 차 대패' 한화, 예방주사 제대로 맞았다…에르난데스 152㎞ 호투는 위안거리 [오키나와 현장]

3.

'심판 이리 와봐!' 정녕 메시 맞아? 손흥민 완패 후 대폭발, 수아레스가 말려도 심판한테 직행 '이례적 분노' 화제

4.

'충격의 만루포, 스리런 연속 허용' ML 향한 사실상 마지막 도전, 고우석 최악의 스타트

5.

"저, 정말 교체인가요!" '스마일 보이' 손흥민 이례적 분노 폭발…더 뛰고 싶었던 SON, 교체 표시에 '아쉬움 표출'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.