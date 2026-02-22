남창희, '새신랑' 행복한 미소 포착…억대 결혼식장 내부 '촛불장식' 가득

기사입력 2026-02-22 23:13


[스포츠조선 이지현 기자] 개그맨 남창희가 동료들의 축하 속에 오늘(22일) 새신랑이 됐다.

22일 김원효는 "창희야 축하해"라는 글과 함께 사진을 게재했다. 공개한 사진에는 턱시도를 입은 남창희의 모습이 담겼다. 훈훈한 비주얼을 자랑하는 신랑 남창희의 얼굴이 시선을 모은다.

또한 김원효는 식장 안에서 셀카를 찍어 분위기를 전했다. 버진로드 위 촛불 장식이 가득한 디자인으로 눈길을 끈다.


남창희, '새신랑' 행복한 미소 포착…억대 결혼식장 내부 '촛불장식' 가…
개그우먼 조수연 역시 동료들과 함께 남창희의 결혼식을 찾았다. "창희 선배님 진심으로 축하드려요"라며 행복한 새신랑의 모습도 공개했다.

한편 남창희는 이날 서울 중구 장충동 신라호텔 다이너스티홀에서 14세 연하 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다. 사회는 개그맨 윤정수와 조세호가 맡았으며, 축가는 가수 이적이 맡았다. 또한 절친 개그맨 양세형과 유병재가 축사로 나서 각별한 우정을 전한 것으로 알려진다.

특히 히특남창희가 백년가약을 맺는 신라호텔 다이너스티홀은 얼마 전 배우 김우빈-신민아 부부가 결혼식을 올렸던 곳이다. 이 호텔의 결혼식 비용은 꽃장식 등 선택 사항에 따라 차이가 있지만, 통상 최소 1억~2억 원인 것으로 알려져 있다.

